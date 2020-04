CAINCO pide al Gobierno actuar con contundencia e inmediatez

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo en Santa Cruz, Fernando Hurtado, dio a conocer un pronunciamiento que hace el sector empresarial e industrial en el que pide al Gobierno medidas más contundentes para evitar un colapso de las empresas y el aumento del desempleo en el país. A continuación, el detalle del pronunciamiento:

Estamos profundamente preocupados por la grave pandemia que azota al mundo entero y como lo hicimos desde un principio, alentamos a las autoridades a seguir cuidando la salud de todos los bolivianos, pero también es importante y URGENTE mitigar al daño colateral que traerá el COVID 19. Me refiero al desempleo y este lo único que traerá, es pobreza. No posterguemos para más tarde lo que ya es evidente.

Nos encontramos en medio de una crisis nunca vista. Una crisis que amenaza nuestra existencia como empresas y pone múltiples retos a las familias.

Ha transcurrido casi un mes desde el inicio de la cuarentena y seguimos esperando medidas contundentes. Sentimos angustia por las restricciones vigentes y aquellas que vendrán. Sentimos impotencia por no poder trabajar, por no poder generar los recursos que

necesitamos para atender nuestras obligaciones.

Cuando comenzó esta crisis sanitaria, asistimos a todas las reuniones convocadas por los diferentes niveles del Estado. El 16 de marzo nos reunimos con la presidenta y los ministros del área económica, expresamos nuestra expectativa de que el Gobierno dimensione la magnitud de esta crisis, recomendamos la aplicación de medidas inmediatas y de gran alcance, que fueron detalladas por escrito el 17 de marzo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Durante las primeras semanas de la cuarentena y en conjunto con las otras organizaciones empresariales, elaboramos una propuesta, detallando varios paquetes de medidas.

Tuvimos una serie de reuniones con Ministros de Estado, así como con autoridades de la Gobernación y el Municipio, buscando colaboración ante los múltiples problemas que enfrentan nuestros asociados en su esfuerzo de asegurar el abastecimiento a la población con los productos básicos de la canasta familiar.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, las empresas de muchos rubros no tenemos ningún ingreso y otras sólo logramos ventas reducidas con gran esfuerzo. Pero, tenemos que pagar a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores y los servicios esenciales que requerimos para mantener viva a la empresa. Estamos desesperados por cancelar los sueldos porque sabemos que las familias de nuestros empleados deben cubrir múltiples necesidades en su hogar. Necesitamos asegurar un flujo básico para operar. Si no podemos asegurar una mínima liquidez en las próximas semanas y meses, tendremos que cerrar empresas y despedir a nuestros colaboradores.

Ha transcurrido casi un mes desde el inicio de la cuarentena y muchas de las medidas dictadas por el Gobierno aún carecen de su instrumentación para ser aplicadas. Por ejemplo, a pesar de que el Banco Central está traspasando liquidez a la banca, una normativa pensada para tiempos normales deja al sistema financiero con las manos atadas para atender la actual emergencia y hace casi imposible que estos recursos lleguen a las empresas.

A partir del inicio de la cuarentena, rubros fundamentales en nuestra economía como el gastronómico, el hotelero, el inmobiliario, las agencias de viajes, al igual que muchas empresas comerciales, industriales y de servicios, están a punto de cerrar sus puertas por la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones.

A pesar de los diferimientos otorgados en las medidas iniciales que promulgó el Gobierno, todas las unidades productivas estamos llegando a niveles insostenibles por la falta de ingresos. Con un flujo de caja negativo tendremos que reducir la operación a un nivel minúsculo, congelar nuestra actividad o cerrar la empresa. Tanto una pérdida de empleo como la liquidación de activos significaría una destrucción sin precedentes de valor económico.

Consideramos que no es un momento para cuidar los índices habituales de la economía fiscal, pues, no nos encontramos en una coyuntura normal. No estamos pidiendo un estímulo como si sólo estuviéramos ante una crisis financiera y necesitamos evitar una recesión. Ahora se trata de evitar que un gran número de personas y empresas caigan al vacío. No se busca acelerar el crecimiento económico, sino tapar los huecos para que el barco no se hunda. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para lograr que las luces no se apaguen. Este es el desafío. Para enfrentarlo vamos a necesitar una inyección equivalente al 20% del PIB. El Gobierno se puede refinanciar con fuentes internas y sobre todo externas, pero las familias que viven del día a día no tienen esta posibilidad. Y las empresas, sean micro, pequeñas, medianas o grandes, necesitan un soporte acorde a las circunstancias.

Ha pasado casi un mes desde el inicio de la cuarentena y es URGENTE que el Gobierno atienda la situación de manera contundente y rápida. Debe traspasar una mayor liquidez a las familias y a las empresas. Las transferencias deben llegar a todos los bolivianos. El pago de bonos a las familias debe continuar y debe ser ampliado en las próximas semanas y meses.

Bolivia es uno de los países de mayor desarrollo de las microfinanzas. Tenemos una base operativa y una experiencia a través del microcrédito para repotenciar la entrega de liquidez a una gran cantidad de familias que desempeñan una actividad económica y emplean mano de obra. Ellas consumieron buena parte de su capital de trabajo en las últimas semanas y necesitan reponerlo. Si no reciben recursos frescos, la economía de gran parte de los pequeños emprendimientos se va a desangrar.

Como indicó la presidenta, la prioridad debe ser el cuidado del empleo. Eso solo se logra apoyando a las empresas. Además de las medidas ya adoptadas, como la reprogramación de los préstamos con nuevos períodos de gracia y la moratoria para el pago del servicio de la deuda, es URGENTE inyectar recursos frescos a las empresas a través de nuevas líneas de liquidez para evitar una severa recesión y una pérdida masiva de empleo.

Necesitamos ser categóricos en declarar que si esto no se operativiza en los próximos días, enfrentaremos una quiebra masiva de empresas, tanto micro, pequeñas, medianas o grandes, formales o informales. Eso significa más desempleo y pobreza, con todos los problemas estructurales con lo que esto lamentablemente viene acompañado.

El Gobierno debe crear los mecanismos que permitan compartir el riesgo con la banca y el Estado. Una propuesta concreta es la creación de un fondo de garantía para los créditos de liquidez con el Banco de Desarrollo Productivo.

Hay unidades productivas en la industria, la construcción y el comercio que tienen obligaciones con la bolsa de valores que se vencerán pronto y a pesar de haber enviado un borrador de políticas urgentes para mitigar cualquier daño a corto plazo, no hay respuestas contundentes para salvaguardar la existencia de empresas que generan miles de fuentes de trabajo.

Estamos seguros de que hay maneras de configurar una política económica acorde al tamaño del problema sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo. La total parálisis de la actividad económica no tiene precedentes y necesita con URGENCIA soluciones sin precedentes. Si no se entiende la gravedad de la situación, correremos el riesgo de perder varios años, con inimaginables consecuencias económicas y sociales.

Estamos haciendo nuestra tarea en casa. Aunque no podamos operar o solamente lo hagamos en forma parcial, no estamos inactivos. Muchos de nuestros colaboradores contribuyen todos los días a través de la modalidad de teletrabajo. Intentamos ganar tiempo a través de las tecnologías virtuales, capacitando a nuestros colaboradores, avanzando en temas pendientes, preparándonos para regresar al mercado y estamos en contacto con nuestros proveedores y clientes.

Y estamos aportando con propuestas concretas a las autoridades. Sin embargo, no podremos resolver en forma individual los problemas del momento y mucho menos aquellos que nos esperan en las próximas semanas y meses. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para defender a nuestras empresas, que son la fuente de empleo y sustento para miles de trabajadores.

Necesitamos que ahora cada uno ponga su parte. El Estado no puede ni debe escatimar recursos. Reitero, necesitamos la aplicación URGENTE de medidas sin precedentes ante una crisis sin precedentes.

Fuente: Prensa Cainco