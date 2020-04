«Campeones ocultos»: un modelo de innovación alemana para América Latina

No son marcas mundialmente famosas ni gigantes de la industria automotriz o de la maquinaria, como Mercedes Benz, BMW, Bosch o Siemens. De hecho, sus nombres son prácticamente desconocidos.

Se trata de los «hidden champions» o campeones ocultos de la economía. El término, acuñado por el profesor de economía alemán Hermann Simon en la década de 1990, designa un fenómeno particular de Alemania: empresas familiares, pequeñas o medianas, que se enfocan en nichos específicos y, sin ser conocidas por el público general, están entre las tres más exitosas de su rubro a nivel mundial.

Alemania es el país con mayor número de estos campeones ocultos, unos 1.300 de los cerca de tres mil que hay en el mundo. Entre estos, exitosos desconocidos como W.E.T. Automotive Systems AG, dedicada a sistemas de calefacción de asiento para vehículos, o Gerriets, que fabrica e instala cortinajes, rieles, pisos y pantallas para escenarios.

El propio Hermann Simon, en entrevista con DW, da un buen ejemplo: «La firma Flexi es líder en correas extensibles para perros, con el 70% del mercado mundial. Hacen solo ese producto, pero lo hacen mejor que cualquier otro. Focalizarse en un producto específico es lo mejor. Si solo lo vendieran en Alemania sería un mercado pequeño, pero llegan a más de 200 países».

Su impacto en la economía es enorme. «El 58% de todos los empleos en Alemania son proporcionados por empresas de menor tamaño, así como el 35% de la facturación total en este país», según cifras citadas por la Cámara de Comercio e Industria chileno-alemana, CAMCHAL.

Un modelo para imitar

Desde hace décadas, el éxito de las grandes marcas alemanas ha atraído a delegaciones latinoamericanas, en giras organizadas por cámaras de comercio de la región. La realidad es que los participantes regresaban «fascinados y muy motivados, pero con la duda de si lograrían alcanzar el éxito de una empresa global como Siemens o BMW», relata Lorena Steinle, de CAMCHAL, en diálogo con DW.

Por eso CAMCHAL decidió organizar visitas a empresas pequeñas y medianas «hidden champions», un concepto atractivo y más accesible para seguir. En las giras han recorrido, entre otros, Festo, Trumpf, Wagner, Weinmann y Würth, y han conocido a sus líderes y aprendido de sus secretos del éxito, sistemas de innovación, nuevos modelos de negocio y tendencias tecnológicas.

La respuesta de los participantes demuestra el interés por este modelo, como comentaba Alejandro Kunstmann, director de innovación y marketing de la Compañía Cervecera Kunstmann en Chile, tras uno de los viajes: «Los mayores aprendizajes están en el entendimiento de modelos de negocios innovadores, en ideas disruptivas en general y en la forma de organizarse y trabajar para desarrollar ventajas competitivas en el mercado y ser realmente campeones en sus nichos específicos».

Claves del éxito

Hermann Simon reconoce que, si bien en Brasil hay algunos casos, los «hidden champion» no son un fenómeno reconocible todavía en Latinoamérica. Sin embargo, allí, donde prima el extractivismo, que hace vulnerable a los vaivenes de los mercados internacionales, el modelo de los campeones ocultos también es posible.

El experto da el ejemplo de la firma Top Glove, de Malasia, país que produce caucho natural. Esta empresa no solo vende la materia prima, sino que fabrica guantes. «Hoy es líder en la venta de guantes de caucho. Un bonito ejemplo de que se puede ir más allá y generar un producto con la materia prima, que lleve a ser líder mundial», destaca.

«Hay que pensar cuáles son los recursos y ventajas que nuestro país tiene. Pueden ser materias primas, condiciones del clima, productos agrícolas o alimenticios o un determinado rubro en el cual tiene competencias: particularidades que podrían servir para construir una estrategia global», indica.

Para Simon, una de las claves es focalizarse en un campo relativamente pequeño, aplicando innovación para mejorar ese producto específico: «Esa focalización hace necesario apuntar al mercado mundial. Cuando el mercado en que uno está es relativamente pequeño, uno solo puede hacerse grande cuando se internacionaliza».

El tour de CAMCHAL también incluyó una visita a la empresa Wagner, líder mundial de sistemas para el acabado de superficies de pinturas líquidas, recubrimientos en polvo, adhesivos y materiales selladores.

A pesar de los obstáculos

La inversión en innovación, la colaboración con instituciones de investigación y la apuesta por la formación técnica también son clave. En promedio, en Alemania estas empresas «invierten más del 5% de sus ventas en innovación. Con ello, cerca del 50% de ellas termina introduciendo al menos un producto nuevo al mercado cada año, lo que genera un aumento de sus ventas anuales entre el 6% y el 9%», indica Lorena Steinle.

«He encontrado hidden champions en todo el mundo y las estrategias son similares: ambición, ser el mejor en su mercado, focalizarse, apuntar a la globalización e innovación. Esa receta funciona tan bien en Alemania como en América Latina», subraya Simon.

Lorena Steinle ve potencial en la industria chilena, pero también obstáculos en el acceso a financiamiento y capital de trabajo. «La capacidad de innovación de sus pymes sigue siendo muy baja en comparación con países de la OCDE. Además, el porcentaje de pymes locales que exportan de manera regular también es muy reducido», dice. Es también la realidad latinoamericana.

«Pese a este panorama, fomentar este modelo de pymes no solamente es posible sino, más bien, necesario», subraya la representante de CAMCHAL. Es lo que buscan con los viajes inspiracionales a Alemania: «El atractivo de estas giras y su aprendizaje es ver que la fama o el tamaño de una empresa no son absolutamente decisivos para el éxito y su capacidad de transformarse en un ‘hidden champion'». (few)

