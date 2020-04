Carta a Nicanor, nacido en medio de la pandemia

Es verdad que no hay forma de planificar un parto, pero jamás contemplamos traerte al mundo en medio de una crisis global. Tampoco pudimos predecir la ruta de tu llegada. Tras horas de intenso trabajo de parto, hubo que hacer una cesárea de emergencia. Requerí anestesia general y no pude verte salir de mi cuerpo, ni escuchar tu primer soplo de vida. Pensarlo me provoca la peor de las nostalgias, esa que sentimos al pensar en aquello que no alcanzamos a vivir. Una nostalgia fantasma.