China cancela los ensayos clínicos para lograr un fármaco contra el covid-19 por falta de pacientes

La rapidez y la eficacia con las que China fue capaz de atajar la propagación del coronavirus han sido aplaudidas por la comunidad internacional. Sin embargo, la victoria sobre la pandemia vino acmpañada por una consecuencia negativa: la imposibilidad de seguir adelante con los ensayos clínicos que permitan dar con un remedio contra la enfermedad.

Tal y como ha reconocido el especialista chino en enfermedades respiratorias, Zhong Nanshan, los esfuerzos del Gobierno para crear un fármaco contra el covid-19 se han visto obstaculizados por la falta de candidatos para las pruebas clínicas, informa South China Morning Post.

No hay enfermos, no hay pruebas

«Muchos estudios se cancelaron porque nadie esperaba que China controlaría tan rápido la pandemia«, explica el prestigioso neumólogo, que encabeza el equipo médico chino que combate la epidemia de coronavirus, en una entrevista con China Science Daily. «Ahora ya no se dan las condiciones para una investigación de medicamento o de tratamiento a gran escala», añade.

El experto explica que, según los registros públicos, 45 pruebas clínicas fueron retiradas o terminadas a mediados de abril en su país, siendo la causa común la falta de candidatos para las investigaciones. Dos de estos estudios cancelados examinaban los efectos del medicamento antiviral remdesivir, en cuyo potencial para combatir la enfermedad confía la comunidad médica.

Fármaco en pruebas

Este medicamento se creó para tratar ébola y lo produce la compañía estadounidense Gilead. Los investigadores de la ciudad de Wuhan, donde se registró el primer brote de covid-19, estaban probando el remdesivir en dos grupos de infectados: uno compuesto por personas con síntomas leves y moderados de la enfermedad y otro formado por pacientes en estado más grave.

Ambos estudios chinos tenían que concluir a finales de abril. Mientras tanto, en la compañía afirman que cinco pruebas siguen realizándose en Estados Unidos y en Europa, donde la pandemia del coronavirus aún no cesa. En un informe publicado recientemente en The New England Journal of Medicine se afirma que un 68 % de los pacientes (53 personas en total) con síntomas graves habían mejorado clínicamente gracias al remdesivir.

