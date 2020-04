Clínicas no tienen permiso de Sedes ni Alcaldía para instalar espacios Covid 19

Sociedad

lunes, 6 de abril de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

David Martínez, representante de las clínicas privadas de La Paz, aclaró que esos establecimientos de salud aún no cuentan con una clínica exclusiva Covid 19 para atender a sus pacientes y a las personas que cuentan con un seguro de salud privado porque el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Alcaldía no les entregaron los permisos correspondientes. Añadió que hasta el momento tampoco encontraron un espacio físico para instalar la unidad especializada.

“Aún estamos en transacciones. Cuatro clínicas nos unimos para ver cómo paliar el problema de la pandemia, sobre todo en La Paz, pero aún no concretamos nada debido a que el lugar donde tendría que estar está clínica no está definido. Estamos en tratativas para el ambiente, depende del permiso que nos tiene que dar, es netamente un tema de permisos. Nosotros no podemos actuar fuera de la normativa, tenemos que tener el permiso del Sedes y de la Alcaldía. Esta clínica que estamos en tratativas es netamente nueva y no tiene los permisos», declaró a Panamericana.

Las declaraciones de Martínez contradicen las brindadas ayer por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, a Página Siete en sentido de que se tenía una “posibilidad muy pronta” de que estos establecimientos de salud instalen sus espacios Covid 19 para atender a sus pacientes y así descargar la cantidad de afectados que podrían llegar al sistema de salud público y de la seguridad privada.

“Esta mañana sostuve una reunión con directores de las clínicas privadas de La Paz y hay una posibilidad muy pronta de que puedan instalar un espacio para atender a sus pacientes privados, de sus seguros. Si logramos hacer esto, todo indica que sucederá, el sistema privado ayudará significativamente a descargar la cantidad de pacientes que podrían recurrir sólo al sistema público de salud. Hasta el fin de semana podríamos tener habilitada esta clínica privada», sostuvo.

Martínez admitió que el sábado los representantes de las clínicas privadas se reunieron con la Alcaldía de La Paz y el Sedes, pero remarcó que no se quedó en nada concreto.»Hemos tenido el contacto con el Alcalde y el Sedes, pero hasta el momento no nos confirmaron nada y hasta la fecha no surgieron los permisos para que esto pueda funcionar», insistió.