Cochabamba no tiene condiciones para enfrentar a Covid-19 si se agudiza crisis

Los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Trabajo además de ser delegado presidencial, Óscar Mercado, realizaron un recorrido por los hospitales de referencia del municipio de Cochabamba. Concluyeron en que no hay condiciones para enfrentar un posible endurecimiento de la pandemia.

Los ministros de Gobierno Arturo Murillo y Óscar Mercado en el hospital del Norte.

Ambos coincidieron en afirmar que existe déficit y retraso en el instalación y equipamiento en los hospitales del Sur y el del Norte. “Incluso hay equipamiento que hizo el Gobierno y está encajonado. Esos implementos son necesarios y no se pueden guardar en cajas”, dijo Murillo.

Requirieron más trabajo, agilidad y coordinación entre la Gobernación de Cochabamba, y la Alcaldía de cuyas instituciones dijeron que están actuando muy lentamente sin considerar la emergencia.

Los dos hospitales son de segundo nivel y por tanto son responsabilidad de la Alcaldía de Cochabamba.

Al respecto, el secretario de Salud del Gobierno Autónomo Municipal, Enrique Torrico, respondió que la implementación de equipamiento en ambos hospitales están en cronograma y que coordinan directamente con entes rectores como el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud, SEDES.

Murillo informó que realizaron inspección a los hospitales del Sur y del Norte. Señaló que el del Norte es un hospital modelo terminado hace dos años, pero que a la fecha no tienen ningún equipamiento. “Entiendo que hace un par de semanas, el ministro Mercado hizo una inspección y hay compromiso (de la Alcaldía) de avanzar en esto, pero hay bastantes cosas por hacer. Faltan 80 camas, laboratorios, rayos X. Nos preocupa y hemos pedido a la doctora encargada que nos pueda hacer llegar una lista de lo que le hace falta porque dice que el municipio tiene problemas con proveedores. Veremos si podemos coadyuvar en esto. De todas maneras le pedimos al señor alcalde (José María Leyes) que agilice este tema”.

Agregó: “Esperemos que no nos agarre en calzoncillos el tema del coronavirus en Cochabamba. La vedad es que después de haber hecho un recorrido el centro de referencias del Hospital del Sur y este, me estoy yendo preocupado a La Paz voy a informar a la presidenta. Cochabamba no tiene todas las condiciones para enfrentar si es que se endurece ese tema o entra en crisis. Eso no es bueno para nadie”.

Anunció que el ministro Mercado verá las condiciones de las clínicas privadas y cajas de seguro de salud a corto plazo. “Tenemos que tener habilitadas 100 cámaras de terapia intensiva hasta la próxima semana y 300 de internación. Se puede conseguir con facilidad camas para gente que esté en observación, que no tenga confirmado o tenga el virus sin ser enfermos de peligro. Pero para pacientes de riesgo, sí tenemos que tener todas las condiciones del caso”.

Un estudio realizado por los especialistas Patricio Gutiérrez y Wayra Paz de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva concluyó que Cochabamba tiene más de 2 millones de habitantes, según proyecciones para 2020 realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y solo cuenta con 45 camas de terapia intensiva.

Se prevé que el pico más alto de contagios se registre entre este mes y mayo.

Mercado recordó que la anterior semana desde el Gobierno entregaron equipos Gen Xpert para la detección inmediata del coronavirus. “Hay equipamiento que los hemos encontrado encajonados”.

Estos dos centros médicos junto al Solomón Klein de Sacaba y el Viedma fueron designados como centros referenciales para tratar a los pacientes con esta enfermedad que va expandiéndose en el valle.

En una declaración a la prensa, el alcalde José María Leyes explicó que la Alcaldía espera la dotación del equipamiento e ítems que prometió el Gobierno nacional. “Hemos habilitado ocho camas de terapia intensiva, pero para que funcionen se necesita la dotación del personal que ya se solicitó al Gobierno nacional”.

Mercado se refirió a corresponsabilidad con los gobiernos subnacionales para agilizar los trabajos. “El Gobierno central está listo”.

Se informó que en Santa Cruz, hasta fin de mes, una clínica privada pondrá a disposición 400 camas de internación y 100 de terapia intensiva, sin contar con las que ya existen en los cuatro hospitales de tercer nivel que tienen. “En Cochabamba estamos muy complicados en el tema de salud. No queremos alarmar, no queremos preocuparlos, sino ocuparnos”, dijo Murillo.

Mercado anunció que la Caja Nacional de Salud, CNS, está habilitando un área para atender a pacientes y laboratorio.

ALCALDÍA En tanto, el secretario de Salud de la Alcaldía, Enrique Torrico, afirmó que coordinan labores con “los entes de salud competentes, eso quiere decir el SEDES y el Ministerio de Salud. Se tiene un cronograma de ejecución y en el Hospital del Sur se está cumpliendo todo lo que se ha quedado en el tema de modificaciones en la Infraestructura. El hospital del Sur está listo. Solo espera los ítems para recursos humanos”.

Sobre el equipamiento supuestamente encajonado al que se refirió Murillo. Torrico dijo: “Sobre el equipo de laboratorio que donado el PNUD nosotros ya los hemos colocado en su sitio, pero son los técnicos del PNUD que tienen que instalarlos y nos dijeron que lo harán en una semana porque están esperando los insumos. Sobre poner más camas de terapia intensiva el Ministerio por medio del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han venido junto al Ministerio de Salud hace dos semanas y ellos se han comprometido en dotarnos de 20 camas de terapia intensiva en el hospital del Sur y 19 en el Norte”.

Aseguró que de acuerdo a lo previsto, es el hospital Solomón Klein, de Sacaba que es el centro centinela del COVID-19. “El hospital del Norte sería el tercer centinela si el Klein y el Sur son rebasados.

Afirmó que realizan adecuaciones en cuanto los filtros HEPA (encargados de purificar el aire, filtrando estos agentes contaminantes) y compraron 100 camas de hospitalización presupuestados y aprobados recién el sábado.

“En el Hospital del Norte es mínimo los cambios en la infraestructura. Se pusieron filtros y se aumentaron tomas de corriente en las terapias a solicitud de la Sociedad de Terapia Intensiva del Colegio Médico. Y el equipamiento empezaremos a adquirir una vez el dinero esté en cuentas de la Secretaria de Salud, porque debe ser cargado con presupuesto aprobado el sábado en base a la Ley que el Alcalde a promulgado hoy día (ayer).

Torrico añadió que se han enviado solicitud de recursos humanos para el Sur, el Norte, Solomon Klein y el Viedma, en coordinación con el SEDES.

En el Hospital del Norte ya empezaron a comprar camas de hospitalización, como también escritorios y equipos, no los podemos armar hasta que tengamos el recurso humano que debería el Gobierno central entregarnos. El Hospital del Sur está listo para funcionar, se debería empezar a dotar ítems ahí. “Ellos (el Gobierno) han dicho públicamente que han comprado 500 respiradores. Es hora que nos los manden”.

