Comando Covid-19 monitoreará celulares para verificar el cumplimiento de la cuarentena en Perú

Farid Matuk, integrante del Comando Covid-19, explicó en qué consistirá el monitoreo del tránsito mediante los celulares, que este grupo ha decidido implementar para controlar que se cumpla con las medidas de restricción adoptadas por el Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus en Perú.

En declaraciones a RPP Noticias, Matuk sostuvo que para identificar las zonas en las que se incumplía la cuarentena, el Comando Covid-19 inicialmente utilizó información satelital de la CONIDA, pero la descartaron debido a que entregaba fotos con una semana de atraso.

Agregó que entonces decidieron monitorear la ubicación de los teléfonos celulares en diversas zonas utilizando las antenas de telefonía y que este jueves y viernes elaborarán una línea base de cuántos celulares existen en zonas determinadas, teniendo en cuenta que todos estarán en sus viviendas por la orden de inmovilización obligatoria.

«Lo que se ideó fue un monitoreo vía antenas de celular respetando la privacidad de las personas y, en ese sentido, las operadoras lo que nos han entregado en el piloto de Lima de la semana pasada y lo que va de los primeros días de esta, que la antena ABC 50 celulares, la antena NML 1.000 celulares, la antena XYZ 10.000 celulares. Entonces, lo que se va a hacer es durante jueves y viernes santo una línea de base», sostuvo.

Preciso que esta medida se concentrará especialmente en los lugares donde se ha detectado mayor aglomeración de personas en los últimos días, los mercados. La cuantificación de las ubicaciones de los celulares iniciará el viernes y la data obtenida permitirá a la Policía Nacional tener idea de la cantidad de efectivos necesarios para intervenir en caso lo requiera y realizar también operaciones focalizadas.

«Esto nos va a poder decir en el mercado de Ceres hay tanto, en el mercado de Unicachi hay tanto más y se va a poder tomar una decisión de intervención focalizada. Por decirlo de otra manera, esto es un martillazo tecnológico, focalizado en los lugares donde no haya adherencia, no como el toque de queda que es tarifa plana, no como hombres y mujeres que es tarifa plana. Esto es específico en los lugares donde no se identifica adherencia se va a tener que hacer una intervención para que exista adherencia», indicó.

