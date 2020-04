Copa Davis 2020: Bolivia vs Bélgica mantiene fecha, hasta nuevo aviso de la ITF

El Grupo Mundial I de la Copa Davis, por el momento y hasta un nuevo comunicado de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), se halla ratificada para disputarse del 18 al 20 de septiembre, oportunidad en la que Bolivia recibirá en histórico encuentro a Bélgica, en sede aún por determinar.

Según la página de la organización internacional, la primera ronda de la Copa Davis tiene esas fechas para disputar sus compromisos. Debido al coronavirus (Covid-19), la ITF determinó suspender todos los torneos de tenis a nivel mundial hasta julio, con la idea de que a partir de agosto se puedan realizar los eventos del deporte blanco que ya están pactados.

«La ITF nos comunicó que todo está parado hasta julio, porque ven el avance (de la Covid-19). No hay nada aún del avance de torneos de julio para adelante. Antes de julio, todos los torneos de ITF y Junios están cancelados. Pero, más adelante, por ahora no dijeron nada. Seguramente en mayo darán a conocer una nueva disposición, pero por ahora la Copa Davis y demás torneos no se han modificado», indicó Martín Sagárnaga, árbitro y entrenador ITF en Bolivia

Torneos de gran valía como Roland Garros, Wimbledon, Másters y otros eventos han sido cancelados por la pandemia que afecta a nivel mundial.

Referente a la Copa Davis, la Federación Boliviana de Tenis (FBT) aún no emitió oficialmente la sede para recibir a Bélgica, siendo que por ahora solo se tienen las fechas y la localía confimadas para afrontar la primera ronda. Sujetos a la determinación de la ITF, recién la FBT, junto a los jugadores y capitán del equipo nacional podrán terner certeza y elegir la sede y la superficie del terreno.