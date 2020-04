Cuáles son los avances necesarios para combatir el coronavirus, según Bill Gates

La mayoría de los países desarrollados pasarán a la segunda fase de la epidemia en los próximos dos meses. En cierto sentido, es fácil describir esta próxima fase. Es seminormal. La gente puede salir, pero no tan a menudo, y no a lugares muy concurridos. Imaginen restaurantes que sólo sientan a la gente en una de las otras mesas, y aviones en los que todos los asientos del medio están vacíos. Las escuelas están abiertas, pero no puedes llenar un estadio con 70.000 personas. La gente está trabajando y gastando parte de sus ganancias, pero no tanto como antes de la pandemia. En resumen, los tiempos son anormales pero no tanto como durante la primera fase.