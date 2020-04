¿Cuánto tiempo vive el coronavirus en la heladera?

Entonces, ¿se puede propagar el coronavirus a través de elementos como carritos de compras y envases de alimentos? Tal como informan los CDC, se sabe que COVID-19 no se transmite a través de los alimentos. Por lo tanto, no es necesario cambiar los hábitos alimenticios, ya que los alimentos preenvasados, las comidas para llevar y los productos frescos son seguros para comer. Sin embargo, las superficies duras, desde las manijas de las puertas hasta los carros de compras, los estantes y los envases de los alimentos, pueden contaminarse con el virus y provocar la transmisión de COVID-19 a una persona no infectada.