Cuba amenaza con hasta cuatro años de cárcel por difundir noticias falsas o predicciones maliciosas sobre el coronavirus

Esta advertencia surge en medio de mensajes que circulan por redes sociales en los que se dice que el número de casos por Covid-19 es mayor de lo que informa el Gobierno.



A través de el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, o sea, el periódico oficialista Granma, el gobierno cubano ha dejado saber que podría castigar con hasta 4 años de cárcel a las personas que difundan noticias falsas o predicciones maliciosas sobre el coronavirus.

«Nuestro Código Penal establece sanción de uno a cuatro años de privación de libertad al que «difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o descontento en la población, o desorden público»», dice una publicación en el día de hoy en Granma.

«La Ley prevé y sanciona este tipo de comportamientos», resalta el artículo.

El escrito se refiere a varios casos de audios que han estado circulando en internet y redes sociales de cubanos o personal médico, donde aseguran que las estadísticas de casos de coronavirus en la isla son muchas más que las que el gobierno ofrece a la población.

Uno de estos audios se hizo viral, y fue el de la una supuesta doctora del habanero Hospital Calixto García -que se ha identificado como Laura-, y quien advirtió sobre la urgencia de extremar los cuidados ante la difícil contención del coronavirus en Cuba.

La doctora aseguró que su jefe, de 40 años, resultó positivos al coronavirus y que se encuentra en terapia intensiva, y que se contagió tras haber atendido a dos pacientes en el hospital, por lo que suponen que entre los contactos de esas personas, debe haber mucha gente que es positiva y no lo sabe.

“No es histeria, la gente se está muriendo”, “Por favor, por favor, por favor, cuídense”, se oye decir en la grabación.

Sobre dicha grabación, el artículo de Granma dice que «ya no se cuestionaba la estrategia del Gobierno, sino que se tergiversaban hechos y se manipulaba información para dar la imagen de que no existía un verdadero control sobre los casos confirmados y que el Estado cubano no actuaba con transparencia».

Según el medio oficialista, con este material se buscaba provocar pánico e histeria entre sus «oyentes» online.

También se refirieron a un audio que fue enviado a alumnos de la Universidad de La Habana y en el que se critica la ausencia de medidas contundentes contra el coronavirus en la Isla.

«¿Si todos los países de América Latina, los gobiernos de derecha e izquierda, todos están recomendando el aislamiento social, están cerrando las fronteras y han suspendido las clases. Por qué Cuba no hace eso?», cuestionó una mujer con formación básica en Biología, según refiere.

«Estamos jugando a la politiquería de expresar públicamente el robusto sistema de sanidad cubano y tampoco se están cerrando las puertas al turismo», añadió.

En dicho audio se oye a la mujer decir que los gobernantes de la Isla «no están teniendo en cuenta que más del 50 por ciento de los casos de contagio se producen de forma asintomática. Puedes tener a un turista entrando desde Milán en fase asintomática que puede contagiar a un montón de personas e incluso mantenerse con síntomas de un resfriado pequeño porque no todo el mundo desarrolla síntomas graves. Sobre esa personas no existe ni puede existir ningún control».

También el artículo habla de un tercer audio, al cual llama «la guinda del pastel», ya que habla «unos ­forajidos, perseguidos por la pnr, que iban disfrazados de médicos. Estos supuestos criminales habrían entrado en territorio nacional en una lancha, engañaban a la población y en vez de darles gotas medicinales los contagiaban con el sars-Cov 2. Sí, coronavirus en goticas», ironiza Granma.

El medio refiere que todo lo anterior sería material humorístico si no fuera porque Cuba (y el resto del planeta) se enfrenta a una pandemia que ha segado miles de vidas.

Por último también responsabilizan a Internet de la capacidad de difusión de noticias falsas.

«Esa vulnerabilidad debe ser enfrentada con la oportuna divulgación de la verdad en nuestros medios y el llamado de conciencia a solo prestar atención a la información veraz y contrastada que proporcionen fuentes legítimas», indican.

«Ojalá que, ya rebasada esta pandemia, el pueblo cubano termine por inmunizarse, no solo del virus sino también de ese otro flagelo que es la desinformación. Así le estaremos cerrando una brecha importante a ese gran enemigo histórico que siempre busca un resquicio por donde inocular su veneno», concluye el artículo.

No es la primera vez que el gobierno de la Isla desde que comenzó la pandemia de coronavirus amenaza con años de cárcel a quienes incumplan alguno u otro requisito.

Ya advirtieron que los cubanos que incumplan con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno ante la crisis podrían enfrentar sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a 300 cuotas o ambas.

Asimismo, aclaran que aquel que se niegue a colaborar con las autoridades sanitarias en los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves o en los territorios colindantes expuestos a la propagación, podrá enfrentar similares condenas.

Por estos días, las autoridades cubanas también han estado multando con 3.000 pesos a aquellos que pongan publicaciones en las redes sociales contra el gobierno, apoyándose en el Artículo 68 del Decreto Ley 370, publicado en la Gaceta de Cuba el 4 de julio de 2019 para regular las publicaciones de los cubanos en las redes sociales.

De acuerdo con el inciso (i) de este artículo, se considerarán «contravenciones asociadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) violaciones como difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».

Fuente: Cibercuba