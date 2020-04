Dónde está Daniel Ortega: la larga ausencia del presidente nicaragüense en medio de la pandemia del coronavirus estimula rumores sobre su salud

El sociólogo y antiguo militante del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, no cree que Ortega esté muerto. “Habría mayores movimientos políticos al interior del sandinismo y los poderes fácticos, y se harían visibles. No podrían ocultar ese tipo de cosa por mucho tiempo. Podrían ocultarlo uno, dos, o tres días, pero no es una muerte que pasaría desapercibida por mucho tiempo”.