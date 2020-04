Doria Medina confirma que su hijo de 22 años se recupera del coronavirus

El empresario boliviano contó con detalle todo el periplo por el que tuvo que pasar su hijo aún estando en Irlanda, uno de los países con mejores condiciones en el sistema de salud.

El empresario Samuel Doria Medina confirmó al portal de noticias eju.tv que su hijo Ezequiel, de 22 años, está recuperándose del coronavirus, después de una semana de haber sufrido los síntomas de la enfermedad. «Está mucho mejor, ya pasó una semana, a los 22 años todo es más fácil», explicó.

También detalló en un mensaje amplio todo el viacrucis por el que pasó su hijo en Irlanda, pese a ser un país con un sistema de salud muy desarrollado, con lo que se explica que países como Bolivia también enfrenten muchas limitaciones ante esta pandemia mundial, según dice.

Amigos y amigas: Nuestro hijo Ezequiel (22 años, en su último año de universidad en Milan) el pasado domingo empezó a sentirse mal, el ahora está en Dublin (Irlanda).

A dos cuadras de donde se aloja, hay un centro donde solo hacen análisis para Covid-19. El fue, y le dijeron que para realizarle ese análisis tiene que tener un número que se le asigna. Como era domingo el lugar donde solicitas el número estaba cerrado. Llamó a un médico privado el lunes y lo atendieron por teléfono. Le dijeron que por los síntomas se lo trataría como paciente de Covid-19. No quisieron hacerle el análisis. Le recetaron unos remedios y le dijeron que se quede en su casa.

El lunes en la noche se sintió mal, llamó a la ambulancia y lo atendieron. Le dijeron que sus signos vitales estaban bien y que lo mejor era que se quede en casa.

El miércoles en la noche se sintió peor. Llamó a la ambulancia y tardó más tiempo. Cuando llegó, le dijeron que si no llegaba a nivel 3, no era necesario llevarlo al hospital.

El jueves llamó a su médico, ella no lo atendió. Le dieron el teléfono de otro médico y consiguió que le diera una receta de Azitromicina.

Gracias a Dios, el primo de una persona que trabaja en la empresa vive allá y nos ayudó bastante. Nos derivó a su médico y atendieron a nuestro hijo. También pudimos lograr que un médico paceño (Dr. Hugo Tejerina) a través del teléfono lo oriente. Le dijeron que sí estaba con Covid-19, pero que era necesario que se realice el análisis para confirmarlo. Le dieron el número y la lista de espera es de más de 65.000 personas. Hasta el día de hoy no le hicieron la prueba. Después de 7 días, está empezando a sentirse mejor.

Les contamos esta situación, para que comprendan que en todo el mundo, los hospitales, médicos, laboratorios están saturados. Irlanda es un país que tiene una economía 10 veces más grande que Bolivia y un ingreso percápita de 80.000 dólares y es el cuarto país con el mejor desarrollo humano en el mundo, según Naciones Unidas. En Bolivia, también el Sector Salud hace todo lo que está a su alcance. Pero tenemos que entender que estamos en una pandemia y no en una situación normal, pues son muchos (miles) los casos de personas que deben llamar para pedir se los atienda y después de tantos años que no se invirtió en Salud no hay muchos hospitales, ni laboratorios, ni médicos.

Samuel y Nidia Doria Medina

El portal eju.tv pudo comunicarse con el empresario, quien lamentó toda la «odisea» por la que tuvo que pasar su hijo, pero argumentó que publicó este mensaje «para que se entienda que en una pandemia todo el mundo se complica, pese a que Irlanda es el cuarto país en desarrollo humano, hay una fila de 65.000 personas para hacerse la prueba y por su edad no es prioridad».

De hecho, en redes sociales ya circulaba el dato, como lo cita la cuenta de Facebook de El Bunker, en el que el empresario expresó su confianza de que su hijo salga los próximos días del cuadro viral.

