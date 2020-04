La clasificación es la misma desde hace una década. El Gobierno gestiona que el organismo internacional nos cambie de clasificación para acceder a créditos blandos. Según el organismo internacional, la clasificación según el nivel de ingresos tiene un propósito analítico y no influye en las condiciones de financiamiento, excepto para los “países de ingreso alto”.

En su última clasificación de los países según el nivel de ingresos para 2019 y 2020, el Banco Mundial (BM) sitúa a Bolivia como un “país de ingreso mediano bajo” y no como un “país de ingreso mediano alto”, como afirmó en una declaración a este medio el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga.

La autoridad reveló el miércoles que el Gobierno solicitó al Banco Mundial el cambio de la clasificación que tiene Bolivia como “país de ingreso mediano alto”, lo cual le permitirá acceder a líneas de crédito con otras condiciones para enfrentar el COVID-19 y sus efectos en la economía.

“Bolivia fue considerada durante mucho tiempo un país pobre hasta que de repente el exministro de Economía Luis Arce comenzó a decir lo contrario, lo que significó que nos subieran de rango”, dijo Quiroga y agregó que esa situación suponía incrementos en las tasas de interés y condiciones no “tan blandas” para acceder a financiamiento.

La autoridad, sin dar más detalles, precisó que ese cambio (a “país de ingreso mediano alto”), se registró el pasado año cuando Bolivia, junto a Sri Lanka y Vietnam, fueron promovidos en la clasificación periódica que efectúa el Banco Mundial según el ingreso nacional bruto (INB).

Según el organismo internacional, la clasificación según el nivel de ingresos tiene un propósito analítico y no influye en las condiciones de financiamiento, excepto para los “países de ingreso alto”.

En su último informe, de julio de 2019, el Banco Mundial publicó todos los datos relativos a la nueva clasificación de los países según el nivel de ingresos para el ejercicio 2020. Bolivia está en una lista de 47 países que tiene un “ingreso mediano bajo”.

Reclasificación

El Banco Mundial elevó en 2010 la clasificación de Bolivia de país de ingresos bajos a país de ingresos medios.

En esa oportunidad, el entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, dijo que esta reclasificación permite a Bolivia acceder de inmediato a créditos del BM por hasta $us 500 millones anuales, desde un máximo histórico de entre 150 y 200 millones.

“El Banco Mundial ha considerado que ya son cuatro años de estabilidad y crecimiento. Esta tendencia muy clara ha hecho que el banco anuncie que Bolivia se ha graduado, ha pasado de país de ingresos bajos a país de ingresos medios”, dijo Arce.

Cuatro grupos

El organismo internacional clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso: alto, mediano alto, mediano bajo y bajo. Esta clasificación se basa en el ingreso nacional bruto (INB) per cápita (en dólares corrientes) calculado usando el método de Atlas. La clasificación se actualiza todos los años el 1 de julio.

La clasificación de los países está determinada por dos factores. El primero es el ingreso nacional bruto (INB) per cápita del país, que puede cambiar de acuerdo al crecimiento económico, la inflación, los tipos de cambio y la población. Las revisiones de los datos y métodos de cuentas nacionales también pueden influir en el INB per cápita.

El segundo es el umbral de clasificación: los umbrales se ajustan anualmente según la inflación usando el deflactor de los derechos especiales de giro (DEG).

El organismo internacional hizo una actualización de los nuevos umbrales el 1 de julio de 2019 y que permanecerán fijos por un período de 12 meses, independientemente de las revisiones posteriores a las estimaciones.

A partir del 1 de julio de 2019, los nuevos umbrales para la clasificación según el nivel de ingresos son:

FUENTE: Banco Mundial: Nueva clasificación de los países según el nivel de ingresos para 2019 y 2020.

En 2018, el ingreso nacional bruto (INB) per cápita (por habitante) de Bolivia era de $us 3.549. La cifra sale de un simple cálculo matemático entre el Producto Interno Bruto (PIB) nominal y el número de habitantes del país. Así, de un PIB nominal de $us 40.290 millones y 11,35 millones de habitantes, el INB per cápita es de $us 3.549. Por lo tanto, Bolivia es un “país de ingreso mediano bajo”.

Fuente: La Razón