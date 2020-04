El médico israelí que desarrolla la vacuna contra el coronavirus en EE.UU.: «La vuelta a la normalidad llevará un año y medio en el mejor de los casos»

La cuestión de lo que se prevé que cueste esa vacuna, si se autoriza, preocupa a mucha gente, en especial en Estados Unidos, donde una gran parte de la población no tiene seguro médico. Bancel, el director general de Moderna, se comprometió a no cobrar un precio demasiado alto por la vacuna. En una entrevista que dio a finales de marzo a la revista Business Insider, dijo que su intención es fijar el precio en función de otras vacunas que impiden infecciones en las vías respiratorias, pero no quiso mencionar un precio exacto. Dio como ejemplo vacunas contra la neumonía, aunque no mencionó ninguna vacuna específica. De todos modos, no es un precio insignificante. El precio en Estados Unidos de una vacuna contra la neumonía llamada Prevnar13, por ejemplo, es de unos 800 dólares por cuatro inyecciones.