Elliott Abrams, a la Fuerza Armada de Venezuela: «El país necesita el apoyo de los militares para la transición democrática»

– (Silencio corto). Hay casos donde no hay un Mandela. Digamos Zimbabue donde había un (Robert Gabriel) Mugabe, otros casos y podemos esperar que un venezolano o venezolana llegue a ser un Mandela, eso no lo vamos a saber pronto. No creo que, en una nación, de casi 35 millones de venezolanos, no haya uno, dos, cinco, diez que son patriotas, nacionalistas, demócratas que puedan juntos liderar el país. No los conocemos hoy debido al régimen, porque quizá hoy están encarcelados.