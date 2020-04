En épocas de estrés, haz que este trabaje a tu favor

Reconocer nuestro estrés también nos ayuda a superar lo que se conoce como “procesamiento mental irónico”. Cuando tratamos de evitar pensar en algo, por ejemplo, cuán estresados nos sentimos a causa del coronavirus, nuestro cerebro trata de ayudarnos a no pensar en eso verificando constantemente si estamos pensando en eso. En esencia, nuestro cerebro nos supervisa constantemente y nos pregunta: “¿Estamos pensando en el coronavirus?”, lo cual, por supuesto, nos hace pensar en él. De modo que evitar o negar los factores que nos provocan estrés no solo no funciona, sino que es contraproducente pues terminamos utilizando grandes cantidades de energía mental para deshacernos de estos pensamientos.