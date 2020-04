En Montero sacan a la calle a una mujer por presentar síntomas de coronavirus

Ocurrió este sábado al mediodía en el municipio del Norte Integrado de Santa Cruz. El hecho causó un revuelo social. Poco después se supo que sufrió una crisis nerviosa

Este sábado al mediodía, en Montero, una mujer fue sacada a la calle, frente a la casa donde vive, por presentar síntomas parecidos al del coronavirus, para evitar un posible contagio en la vivienda y para que personal de salud la llevara a un centro médico.

El episodio ocasionó consternación en el vecindario y en las redes sociales, pues exponía un exagerado acto inhumano. Pero también desnudó la lenta respuesta del aparato logístico del servicio sanitario de Montero, que con gestiones de la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert por medio, tardó dos horas y media en llegar al lugar para llevarla al hospital Alfonso Gumucio Reyes.

En un video, se puede ver a la mujer, de unos 35 años, sentada en un sillón, tapada con una sábana. Llevaba barbijo y se notaba que le faltaba el aire, por lo que inhalaba y exhalaba con dificultad.

Un médico de su cuadra la chequeó de cerca y comprobó que su estado de agitación era evidente, además de que ella manifestó que hace días tuvo dolores de cuerpo y que la noche del viernes se sintió con un poco de fiebre. El galeno y una representante de Derechos Humanos llamaron a las autoridades sanitarias que tardaron en llegar.

Finalmente, una ambulancia llegó a las 14:35 a la calle Cochabamba y se llevó a la paciente, que fue examinada por los médicos y, pasadas las 18:00, volvió a su domicilio caminando. La mujer explicó a una activista de Derechos Humanos que le diagnosticaron amigdalitis y descartaron el coronavirus por la ausencia de los síntomas característicos de la enfermedad.

Critican accionar de la familia

Juan Saavedra, responsable de la Red de Salud de la provincia Obispo Santistevan descartó el virus en la mujer luego del examen médico que le realizaron en el hospital y atribuyó su malestar a una crisis a raíz de una bronca en el seno familiar.

“La señora salió caminando a los 50 minutos de ser atendida, se descarta Covid-19. Tuvo un evento dentro la familia, discutió con alguien, lo cual produjo una crisis nerviosa, por lo que la gente la sacó afuera”, manifestó Saavedra indignado con los familiares de la afectada y con personas que magnificaron el asunto por las redes sociales.

Saavedra dijo que se tardó en ir por la mujer debido a que la ambulancia habilitada para atender casos sospechosos de coronavirus en ese momento se encontraba en la ciudad de Santa Cruz.

“Fue sicosis la que hubo. No se descarta una acción penal contra la familia por haberla sacado de esa forma y no prestarle auxilio necesario. El hecho de ser de escasos recursos no justifica la actitud de sacarla a la calle”, agregó el jefe médico.

La activista que gestionó ayuda para la vecina, indicó que esta vive en alquiler con su esposo en el inmueble habitado por otros inquilinos, que, aparentemente, presionaron para que el hombre desalojara a su pareja de su cuarto.

Fuente: eldeber.com.bo