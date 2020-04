En una pandemia, ¿los médicos todavía tienen la obligación de tratar a los pacientes?

Por ejemplo, el personal sanitario no debería estar obligado a incurrir en riesgos adicionales porque la gente no quiere practicar el distanciamiento social (me vienen a la mente los turistas que fueron en manada a las playas de Florida durante las vacaciones de primavera). No deberíamos tener que pagar por las políticas miopes del gobierno que ya han destripado nuestra infraestructura de salud pública y que pronto podrían provocar la relajación prematura de las reglas de distanciamiento social. Y, por supuesto, necesitamos mascarillas adecuadas.