Es hija de un emprendedor y de una ex modelo, y se convirtió en la estrella de Tik Tok con 44 millones de seguidores: el fenómeno Charli D’Amelio

El patriarca D’Amelio se llama Marc, siempre sonríe y no se pierde un momento en la vida de sus hijas. Solo se ausenta cuando la menor se fotografía con Chase: mostrar al suegro en el medio no es negocio. Su ocupación, según él mismo lo presenta en sus cuentas personales es ser “CEO de la familia D’Amelio”. También se ha dado en llamar “emprendedor” y vaya que lo es. Lo que hoy factura con sus hijas no podría haberlo hecho siendo senador por el estado en el que vive con su familia, Connecticut, cargo para el que se postuló en 2018 por el Partido Republicano, en elecciones que perdió por bastante margen. Ya se había postulado en 2017 para otro puesto y tampoco consiguió una victoria. No se entiende bien cuándo comenzó su carrera política, pero sí se sabe que terminó el día en que Charli la pegó con su primer millón. Desde hace unos meses, no hay marca que no se la dispute, incluso llegó a aparecer durante el comercial emitido en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los momentos más vistos del año en la televisión estadounidense, en donde el segundo al aire vale oro.