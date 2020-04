Escenarios deportivos, ¿a disposición para ser centros de atención a pacientes con Covid-19?

Cada día más personas se infectan con coronavirus y miles mueren a nivel mundial, situación que no es ajena al país que esta semana sobrepasó los 120 contagios positivos y ocho personas fallecidas. Ante un posible escenario en el que los centros hospitalarios colapsen y no hayan más recintos, ¿los escenarios deportivos pueden ser centros que puedan disponerse? Esta es una alternativa, pero aún no se ha considerado esta opción en Cochabamba y el país.

Por el momento, la Gobernación de Cochabamba analiza algunos otros escenarios antes que los deportivos. El Parlamento de Unasur en San Benito es una buena opción, pero también los centros deportivos que están a cargo del Servicio Departamental del Deporte (Sedede) se manejan entre las probabilidades.

«Por ahora no hay nada formal, se manejan como opciones y ver algunos escenarios deportivos. En las reuniones se evaluarán estos temas, pero se analizará con detenimiento en los próximos días para ver si es necesario tomarlos. El Sedede administra 10 escenarios, pero sólo algunos cuentan con condiciones por ser techados, como los coliseos de La Costanera, La Coronilla o estadio. Si es necesario se evaluarán los recintos y deben ser recintos cerrados. Por ahora no hay nada», explicó Rodrigo Sánchez, director del Sedede.

En cuanto a otros escenarios, como el caso del estadio Félix Capriles y sus canchas auxiliares, además de la piscina Alfredo Marquina, no son contemplados entre las posibilidades, ya que se requieren recintos cerrados y con mayores comodidades para acoger a eventuales pacientes, siempre y cuando la emergencia sanitaria lo demande.

Si bien la curva del coranavirus sigue en ascenso y no hay colapso en los hospitales, las autoridades se hallan en constantes reuniones para prevenir a futuro con acciones efectivas.

Otro escenario que puede ser considerado para una emergencia, si los casos de coronavirus se incrementan más de los previsto, es el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Vinto, además que se encuentra bastante alejado de los centros urbanos, empero sus vías de acceso aún no se encuentran en buenas condiciones.

La dificultad con este recinto es que existe un litigio por la propiedad del mismo entre la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el municipio de Vinto.

«Pese a que no se habló del tema, la FBF no tiene tuición total sobre el escenario, ya que está en manos del municipio de Vinto. De todas maneras, la federación no se opondría a que el CAR sea utilizado como centro de acogida para posibles pacientes afectados por el coronavirus. Aún no se tocó el tema», explicó a su vez Rolando Aramayo, dirigente de la FBF.

En otros países, muchas instituciones privadas y públicas pusieron a los recintos deportivos a disposición de los gobiernos regionales y nacionales.