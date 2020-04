Escribió una novela profética sobre un mundo arrasado por la pandemia: nadie quiso publicarla en 2005 y ahora se viralizó

Sus serie de novelas conocida como The China Thrillers —documentadas en viajes, con entrevistas a forenses e investigadores reales— le dieron mucha popularidad: The Firemaker, The Fourth Sacrifice, The Killing Room, Snakehead, The Runner y Chinese Whispers. Pero entonces, años 2004, sus editores le sugirieron que tanteara otras aguas. Comenzó a explorar áreas nuevas —por ejemplo, pasó un año en Second Life con el avatar Flick Faulds, un detective privado, para dar base a Virtually Dead— y, entre ellas, las epidemias.