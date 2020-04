Ezequiel Doria Medina, un sobreviviente del coronavirus

La presión en el pecho es tan fuerte que despierta de golpe. Se sienta en su cama. Le falta el aire y no puede respirar normalmente. Piensa que es una pesadilla, pero no es así. La sensación de ahogo solo precede a una tos persistente que lo acompaña casi toda la noche del 27 de marzo. Al despertar, está seguro que tiene los síntomas del nuevo coronavirus y, ahora se da cuenta, que la sudoración excesiva que comenzó unos días antes, era una alerta de su cuerpo que le decía que algo no andaba bien.