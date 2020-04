Facebook habilita ‘me importa’, el abrazo que es la nueva reacción ante el coronavirus

La pandemia del coronavirus afecta a la mayoría de los países del mundo. Y mientras casi toda la humanidad permanece en cuarentena, las redes sociales nos ayudan para de gran manera hacernos presentes en la vida de los demás, ya que todos compartimos el mismo temor y dolor ante el enemigo silencioso.

Facebook no ha querido quedarse atrás en este momento, por lo que hace pocos días anunció la reacción ‘Me importa’, para que sus usuarios pudieran compartir en sus historias esa opción y entregar así un abrazo virtual, como una manera de estar juntos a pesar de las fronteras.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020