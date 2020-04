Federer, Nadal y Djokovic impulsan fondo para ayudar a tenistas en apuros

El ‘Big Three’ del tenis mundial, formado por las leyendas Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, ha impulsado la creación de un fondo para ayudar a los jugadores en dificultades económicas debido a la pandemia de coronavirus, explicó el tercero de ellos este sábado en las redes sociales.

«Hablé con Roger y Rafa hace unos días, tuvimos una larga conversación sobre el futuro cercano del tenis, sobre lo que va a pasar y cómo podemos contribuir para ayudar a los jugadores de la parte baja de la clasificación», señaló el serbio.

«I think it’s more just the greatness of @rogerfederer & @RafaelNadal, not them just as tennis players but them as people.»@stanwawrinka asked @DjokerNole about crowd support. This was his response #tennisathome pic.twitter.com/leOUHUzDTt

— ATP Tour (@atptour) April 18, 2020

