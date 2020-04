Fútbol: Consejo Superior busca hoy soluciones a la crisis

Campeones

martes, 7 de abril de 2020 · 00:48

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Una serie de medidas duras y hasta sorpresivas son las que apuntan a tonar hoy los 14 clubes de la División Profesional en la video conferencia que sostendrán desde las nueve de la mañana. Los dirigentes quieren negociar directamente con los jugadores el pago de sus salarios, pero si notan que existe “manipulación” de parte de Fabol, varios clubes plantearán la figura de pedir licencia a la Federación Boliviana de Fútbol y dejarán de participar en el campeonato.

El gran problema a solucionar es el económico, más cuando los clubes argumentan que no generan ingresos desde el 14 de marzo cuando jugaron la última fecha a puertas cerradas y no tienen ingresos de la televisión y de los patrocinadores que han congelado sus pagos ya que no hay campeonato.

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), está dispuesto a negociar con los dirigentes, pero su posición es innegociable. “Si la única salida pasa por reducir sueldos a los jugadores no lo vamos a aceptar”, mencionó el asesor legal, David Paniagua.

El presidente de Nacional Potosí, Wilfredo Condori, comentó que “los dos actores debemos negociar y llegar a un acuerdo. Fabol es el que hace el lío y mete su cuchara a pesar de lo que dicen los jugadores”, subrayó Condori.

El titular de la entidad potosina fue claro al señalar que no “aceptará manipulaciones” en este tema ya que el sacrificio debe ser de todos. “Si continúan en esa posición voy a pedir licencia indefinida y luego dejaré el club, le escuche a la presidenta de The Strongest (Inés Quispe) que está en la misma línea. Cada directorio debe negociar con sus jugadores lo que puede pagarles, algunos ofrecerán 60% y en el caso nuestro será cancelar un 50%”, argumentó.

En la reunión, el presidente de Blooming, Juan Jordán, presentará a sus colegas un proyecto de salvataje. «Es un plan que incluye ingresos a futuro, pero no es el momento de decir nada, porque existe un Plan Marshall, una medida que la FIFA va a decir con cuánto de dinero ayudará a los clubes profesionales y ahí tendremos que categorizar», explicó Jordán, en Santa Cruz.

Antonio Decormis, director del comité ejecutivo de la FBF, agregó que la dirigencia debe estar preparada para las decisiones que se tomen. “La última palabra la tomarán los 14 clubes luego de un análisis profundo y será por unanimidad. Si alguien levanta las manos por esta crisis, como Federación tenemos que hacer todo para que un club reconsideré esta situación y ayudarlo entre todos”.

El titular de la FBF, César Salinas, se ha mantenido en silencio en los últimos diez días y en su última aparición pública admitió que se vienen días duros para el fútbol boliviano si continúa la cuarentena. Salinas comandará hoy la reunión desde la sede de Gobierno, una cita en la que se pueden comenzar a definir lineamientos para que el fútbol vuelva, pero dejando claramente establecido en qué condiciones lo hace.

