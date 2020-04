Hoteles dejaron de operar y piden ayuda para pagar salarios y préstamos bancarios

La Cámara Hotelera de Cochabamba reporta una situación de emergencia ante la falta de clientes debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus y pide al Gobierno nacional apoyo para el pago de salarios, servicios básicos y préstamos bancarios.

Después de 21 días de cuarentena, sólo dos de los 118 centros de hospedaje en Cochabamba se encuentran actualmente operando y el daño económico para el sector es millonario.

El presidente de la Cámara, Fidel Huanca, aclaró que su sector acata la cuarentena y que los hoteles que funcionan están sólo con uno o dos huéspedes extranjeros que no han podido ser repatriados.

Explicó que el sector hotelero es uno de los más golpeados por la situación sanitaria y que requiere ayuda para evitar el cierre de hoteles y el despido de sus empleados.

Huanca detalló que los hoteles más grandes del departamento cuentan con más de 50 empleados y los más pequeños funcionan hasta con tres personas, por lo que se estima que el sector da empleo a unas 400 personas.

“Hay riesgo de cierre (de hoteles). Si sigue el problema, van a cerrar algunos, depende del Gobierno. Estamos pidiendo algún alivio económico. Se requiere un incentivo porque cuando acabe este problema no va a haber clientela tampoco. Mientras no haya ingresos no vamos a poder pagar salarios y necesitamos del Gobierno una ayuda económica para pagar los salarios y deudas”, dijo.

El Gobierno anunció este pasado martes un programa de créditos blandos para poder atender el pago de salarios y evitar cierres de empresas y despido de trabajadores.

Chapare

La situación de los hoteles en la región del trópico de Cochabamba es más crítica, donde la actividad ha parado en su totalidad desde noviembre de 2019 por los conflictos poselectorales y la falta de presencia policial. “En Chapare la situación debe estar peor. Con lo que no se puede transitar, debe estar completamente cerrado”, dijo Huanca.