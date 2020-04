La enfermera que murió por coronavirus estudiaba Derecho, criaba sola a sus tres niñas y pasó su último cumpleaños hospitalizada

“Ya no aguanto, ¿cuándo será (que se crea) la vacuna? ya cualquier rato me entubarán y estaré muerta hermanito. Quiero sanar, estoy mal. Cuidá a mis hijitas…”. Esas fueron las últimas palabras que la enfermera de 44 años, oriunda de Roboré, escribió a uno de sus hermanos días antes de perder la vida a causa del coronavirus en el hospital de la Pampa de la Isla de la capital cruceña.

El hermano de la enfermera, contó a EL DEBER que ella era “la mujercita de la familia”, y un ejemplo para sus tres hermanos varones, pues ella criaba a sus tres niñas de 10, 7 y 4 años sola, trabajando en la sala de emergencia del hospital de Roboré; pero, además, con un constante espíritu de superación, puesto que, pese a hacer turnos de 24 horas en el hospital y tener que atender a sus niñas, se las arreglaba para pasar clases de Derecho, carrera de la cual ya estaba cursando el tercer año en la Facultad Integral Chiquitana.

Ella trabajaba contratada por la alcaldía de Roboré hace muchos años, comentó el alcalde Iván Quezada, quien confirmó que la enfermera falleció por coronavirus hoy a las 4:39 de la madrugada en el hospital de la Pampa de la Isla. “Estamos consternados y nos duele mucho esta pérdida”, afirmó.

Sus familiares señalan que su sueño era conseguir un ítem del hospital, lo cual no consiguió pese a estar muchos años brindando su servicio allí y a ser oriunda de esa ciudad. “Nos duele que su vocación de servicio la haya llevado a contraer esa enfermedad y a la muerte, por tratar de ayudar a los pacientes”, agregó.

Su hermano aún recuerda cuando ella salió bachiller y decidió viajar a Santa Cruz para estudiar enfermería; luego de conseguirlo retornó a su pueblo natal donde trabajó siempre. “En todo nuestro barrio, 19 de Marzo, llegaban los pacientes para hacerse colocar inyecciones, para medirse la presión, pedir consejos… ella tenía una verdadera vocación de servicio. También para eso estudiaba Derecho, porque no le gustaba los abusos hacia los más débiles y siempre salía en su defensa”, acotó el hermano.

Su último cumpleaños, internada

La enfermera era la única de su familia que vivía en Roboré, pues hace varios años sus padres se mudaron a la capital cruceña por problemas de salud. Uno de sus hermanos fue a visitarla a principios de abril, le pidió que se cuide. Por la noche se despidieron y él viajó a Santa Cruz.

Al siguiente día, cuando ya estaba en la capital cruceña, el hermano recibió la llamada de un médico desde Roboré que le indicaba que su hermana había sido internada porque sufrió una descompensación; él no podía creerlo porque horas antes la había visto totalmente sana. Días después se enteraron de que había contraído el coronavirus y que sería trasladada a un centro hospitalario en Santa Cruz para recibir atención especializada.

“Su cumpleaños, el 7 de abril, ya lo pasó internada. Hablábamos por teléfono y me contaba que estaba preocupada porque no podía respirar, me encargaba a sus hijas. Hace cuatro días fue la última vez que hablamos por teléfono, me dijo que se había complicado, que la iban entubar… los médicos me explicaron que recibiría alimentos por sonda. Ya no pudimos hablar más”, recuerda el joven.

En su cuenta de Facebook, el familiar: «A ella le tocó vivir el drama de paciente a causa del maldito coronavirus (…) acaba de fallecer dejando a sus tres hermosas niñas huérfanas, ya que ella era padre y madre para sus princesitas”.

Fuente: El Deber