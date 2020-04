La infección que está matando silenciosamente a los pacientes con coronavirus

En el largo viaje hacia Nueva York desde mi casa en New Hampshire, llamé a mi amigo Nick Caputo, un médico de emergencias que trabaja en el Bronx y que ya estaba en medio de todo. Quería saber a qué me enfrentaba, cómo mantenerme a salvo y escuchar sus ideas sobre el manejo de esta enfermedad. “No se parece a nada que haya visto antes”, me explicó.