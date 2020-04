La insólita respuesta de Nayib Bukele a sus críticos: «Los rumores de mi rapto por extraterrestres son infundados»

Más temprano, Bukele había hecho un descargo escrito a quienes le reprochan que su presencia sea casi exclusivamente a través de Twitter. “No entiendo ese rumor de que no estoy en El Salvador. He realizado 4 cadenas nacionales. He estado a cargo de la respuesta ante la pandemia. He sancionado, observado y vetado decretos legislativos, lo que solo se puede hacer estando físicamente en nuestro país (…) He sostenido reuniones con mi equipo, con empresarios, con diputados, con gremiales, con embajadores, etc», dijo.