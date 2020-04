MAS considera discriminatorio el bono anunciado por el Gobierno

El Movimiento al Socialismo (MAS), a través de sus representantes en la Asamblea Legislativa, calificaron como discriminatorio el bono Canasta Familiar anunciado por el Gobierno, debido a no se entregará a todos los sectores sociales.

“El bono que ha lanzado (el Gobierno) es discriminatorio. Solamente a algunos sectores proporciona, ¿y el resto? Estamos diciendo que ricos, pobres, todos estamos en esta pandemia, entonces necesitamos ayuda todos también de parte del gobierno nacional”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.

La Canasta Familiar, anunciada por el Gobierno, se convirtió en un bono de Bs400 que se entregará a adultos mayores que reciben Renta Dignidad, personas que tienen el Bono Juana Azurduy y personas discapacitadas.

El diputado Choque señaló que “no se está tomando en cuenta a quienes venden fresquito, dulces, comideras, al sector minorista del comercio y, sobre todo, a los hermanos que viven en el campo tampoco hay una ayuda”.

“Es un gobierno realmente discriminador a la hora de tomar decisiones. Le invito a reflexionar a la hermana presidente”, agregó.

La bancada del MAS en el Senado emitió un comunicado en el cual, de la misma manera, señala que el Gobierno transitorio está discriminando a la población con la Canasta Familiar.

“Se evidenció que estos recursos no llegarán a los sectores más empobrecidos, como los gremiales, choferes, vendedores ambulantes, productores de alimentos, personas que viven en el área rural y aquellas familias que viven al día”, dice el pronunciamiento.

Asimismo, la bancada azul advirtió que para el bono no se consideró que en áreas periurbanas y rurales no se cuenta con internet, ni acceso a impresoras, y no hay forma de movilizarse para poder cobrar el monto de 400 bolivianos.

Exhortó al Gobierno transitorio a realizar todas las gestiones necesarias para que la redistribución del bono correspondiente a la Canasta Familiar llegue a las zonas más empobrecidas, pero principalmente a aquellas zonas donde la población expresó su molestia y desesperación ante la falta de alimentos.

El Gobierno también anunció el Bono Familia, de Bs500 por hijo que se encuentre en niveles inicial y primario de escuelas fiscales. Al respecto, la Bancada de Diputados del MAS, a través de un comunicado, cuestionó qué pasa con familias humildes que no entran en los sectores beneficiados.

“Viven del día a día, no perciben ningún salario fijo, tienen hijos de 2 a 4 años, hijos en el nivel secundario y en universidades, ellos también necesitan apoyo para sobrellevar la cuarentena”, alertó.

La Bancada del MAS en Diputados pidió que se beneficie a todas las familias de escasos recursos económicos que viven de día a día, sin discriminación.

Fuente: erbol.com.bo