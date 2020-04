Mesa plantea 10 medidas urgentes para “el día después” del Covid-19

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa planteó este lunes, 10 medidas urgentes para sacar al país de la

crisis que deje la pandemia del coronavirus, entre ellas destaca el congelamiento del pago de la deuda externa, un cambio y ajuste al tema impositivo, la creación de un consejo económico conformado por el Estado, empresariado y trabajadores, además de la reforma

del sistema de salud con asignación de recursos entre otras medidas fundamentales para el funcionamiento del Estado.

En un artículo titulado “Un Díaa Después” y publicado en su blog personal, Mesa reflexiona sobre la situación que vive el país a consecuencia de la crisis de la salud generada por el coronavirus y la secuela que dejará en lo social y económico y plantea 10 propuestas.

La medida más urgente es el congelamiento del pago de capital e intereses de la deuda externa y una reforma de fondo del sistema tributario, pero además propone dar un impulso a un mecanismo que recupere lo mejor de la banca de fomento a personas, micro y pequeñas empresas con microcréditos fáciles y aunque con intereses asequibles, más democráticos, como parte de un incentivo a la formalización.

Un consejo económico y social permanente entre Estado, empresarios y trabajadores se encargará de definir “los objetivos que garanticen la salvación y sostenibilidad de empleos, su generación y los esfuerzos compartidos de cada parte para lograrlo”. A ello se suma la revisión de las leyes laborales que se adapten al momento de emergencia nacional para garantizar la estabilidad laboral y la viabilidad de las empresas.

“Eso solo se logrará con medidas radicales en el conjunto de nuestros impuestos, vía simplificación del conjunto impositivo, reducción del IVA, reducción de los impuestos indirectos y la consideración sobre la posibilidad de eliminar aranceles. Universalizar el aporte impositivo que dé como contrapartida una renta universal y el acceso a un verdadero Sistema Universal de Salud”, dice en su artículo.

Propone ejecutar un cambio de 180 grados en los mecanismos y pasos de apertura de nuevas empresas y de cierre de empresas, con problemas serios o quiebra, proceso que se debe hacer con la mayor simplificación que sea posible.

Mesa asegura una vez más que “Ya no hay la menor duda de que los 14 años del gobierno de Evo Morales y el MAS fueron un gran fraude. Decirlo es imprescindible para no llevarnos a engaño. Ahora que la salud es la primera prioridad de todos los seres humanos, se demuestra que el gobierno del MAS no resolvió ninguno de los problemas estructurales de nuestro sistema sanitario cuando tuvo, como ningún gobierno del pasado, la oportunidad de hacerlo en una buena parte, como tampoco se ocupó de transformar

nuestra educación, cuyos niveles siguen en el mismo rango lamentable de siempre”, subraya.

Por ello, en lo social, propone una reestructuración del sistema de salud, para ello, es fundamental orientar una parte importante del presupuesto y del gasto sobre el PIB total, que esté no solo destinado a invertir en infraestructura, equipamiento e ítems, sino sobre

todo en la orientación general de su actual base y en la gestión y su eficiencia tanto preventiva como de tratamiento.

“Colocarse una meta: lograr cifras equivalentes al resto de América Latina en número de médicos, especialistas, trabajadores, camas y camas UTI por cada 10.000 habitantes”, dice.

En el tema de la educación propone dar el salto hacia la digitalización, conexiones de internet en todas las escuelas públicas urbanas y una conexión progresiva con meta cronológica en las escuelas rurales.

“Reformular el modelo de educación presencial por un creciente acceso a la educación virtual, tomando en cuenta las peculiaridades interculturales del país. Diseño de currículos adaptados a la educación virtual intensiva”, destaca.

Para lograr todos los objetivos enmarcados en su propuesta asegura que es fundamental la transparencia y gestión, para ello es prioritario cambiar el funcionamiento del Estado y de quien lo gobierna.

“Gobierno digital, Gobierno en línea, gestión transparente, revolución y actualización en tiempo real de la información estatal y una nueva manera de desarrollar la gestión administrativa de la burocracia gubernamental. Coordinación esencial entre los tres niveles del Estado: nacional, departamental y municipal. Reformular la lógica de administración y competencias de los tres a partir de un adecuado y urgente pacto fiscal y la eliminación imprescindible de duplicidades y superposiciones innecesarias”, es la propuesta.

Pero está claro que no se puede encarar el tamaño del desafío histórico que afronta el país en medio de una crisis, producto del fraude electoral perpetrado por Evo Morales y el MAS, que se caracteriza por la existencia de un gobierno de transición que ha decidido

equivocadamente ser protagonista del proceso electoral y que ahora tiene, además, la titánica tarea de enfrentar la pandemia del coronavirus-

“Elecciones en el plazo más corto posible, después de haber superado la crisis de salud. Que el gobierno que emerja de las urnas construya mayorías que le den gobernabilidad, y que se comprometa a la conformación de un gobierno de unidad nacional para gestionar los años de reconstrucción política, económica y social del país”, destaca en la parte política de la propuesta.

Subraya que se debe Llevar adelante esa agenda de Estado que esté por encima de las diferencias ideológico-partidarias, cuyas metas claramente delimitadas, deben ser de cumplimiento y respaldo obligatorio por el conjunto de las fuerzas políticas, sociales y

económicas del país.

Fuente: Comunidad Ciudadana