Ministro de Justicia se reunió con el TSJ para determinar el funcionamiento del Órgano Judicial durante y después de la pandemia

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, sostuvo una reunión con autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la capital constitucional del país con el fin de estructurar el protocolo de actuación del Órgano Judicial durante y después de la pandemia, y así el derecho de acceso a la justicia de la población boliviana no se vea vulnerado.

El titular de esta cartera de Estado señaló que uno de los primeros puntos que abordó el encuentro “fueron las quejas y preocupaciones de la sociedad con respecto a la liberación de feminicidas y personas violentas, aprovechando la situación de la pandemia” dijo al referirse al actuado de abogados, jueces y fiscales sobre la incorrecta aplicación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Lucha contra la Violencia hacia Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

Asimismo, el ministro Coimbra explicó que se debatió sobre los nuevos retos que debe enfrentar el Órgano Judicial durante la pandemia, la cuarentena y después de esta para seguir operando.

“Todos entendemos que más allá de que se pueda levantar la cuarentena en algún momento, la vida de la sociedad boliviana no será la misma (…) esta es una etapa, una oportunidad para modernizar el Órgano Judicial. Tenemos una agenda que será trabajada en las próximas semanas para tratar de reducir la carga procesal y la retardación de justicia. Antes de la pandemia, por ejemplo, ya habíamos sugerido modernizar Derechos Reales: los registros, las plataformas que emiten certificados, el REJAB, el SIPPASE (…) Hablaremos con las empresas encargadas sobre las plataformas y licencias para adquirirlas o comprarlas” puntualizó.

Por último, el Ministro de Justicia explicó que en la reunión también se trataron las dificultades – como el acceso a Internet y el manejo de plataformas virtuales- que deben ser superadas para que las audiencias virtuales se lleven a cabo.

“Primero, la plataforma actual (BlackBoard) no es la idónea para temas judiciales. Segundo, hay deficiencias en el acceso a la justicia a través de estas plataformas, principalmente en las víctimas, porque muchas no cuentan con un servicio de Internet y ven dificultoso el acceso a las plataformas. Por otro lado, también hay que garantizar el ancho de banda para llevar adelante las audiencias sin interrupciones; no queremos que las audiencias tengan impugnaciones y demandas más adelante” declaró.

Participaron de la reunión, la presidenta del TSJ, María Cristina Diaz Sosa, los magistrados Carlos Alberto Egüez Añez, Ricardo Torres Echalar y Esteban Miranda Terán; el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas; el Viceministro de Lucha contra la Corrupción y Transparencia Institucional, Guido Melgar; y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santa María.

Fuente: (MJyTI