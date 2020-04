Sociedad

sábado, 4 de abril de 2020 · 16:28

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

“La dueña de casa me ha botado porque no tengo dinero para pagar el alquiler. Estoy en situación de calle. Mis hijas no van a morir por la epidemia, sino por hambre”, dijo entre sollozos, “Pinturita”, nombre artístico que utiliza Karen, una mujer que trabaja como payasa animando fiestas infantiles.

Llegó hasta los predios de la Gobernación de Cochabamba con su hija, para pedir ayuda. Además de que la despojaron de su vivienda, no tiene ningún tipo de ingresos ni alimentos y no trabaja desde que se empezó la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Karen no pide dinero, sino que le ayuden con alimentos para sus hijas.

El caso de “Pinturita” no es el único, ya que los artistas en variedades, los payasos que animan fiestas infantiles, desde que se declaró emergencia sanitaria, se quedaron sin fuentes de trabajo en todo el país.

Son más de dos mil payasos y artistas del sector que se encuentran en emergencia porque su sector, así como los canillitas (vendedores de periódicos), lustrabotas, entre otros, no fueron tomados en cuenta para recibir los beneficios económicos que otorgará el Gobierno a otros sectores más vulnerables mientras dure la emergencia sanitaria.

“Como sector, teníamos la esperanza de que el Gobierno nos tome en cuenta para recibir la canasta familiar, pero lamentablemente no es así. Muchos compañeros ya no tienen recursos ni alimentos para dar a sus familias y no somos el único sector”, afirmó Yoel López, representante del Comité.

El entrevistado indicó que enviaron varias solicitudes a distintas autoridades del gobierno pero hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta. El único ingreso económico de los payasos son las fiestas infantiles que regularmente se realizaban los fines de semana, pero desde la cuarentena por el Covid-19, todas las reuniones se suspendieron y con ellas, el trabajo de los artistas en variedades.