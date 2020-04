“Mis padres son adultos y tengo miedo que les pase algo”: el testimonio de un funcionario municipal aislado por sospecha de Covid-19

«No son solo cinco, son por lo menos diez funcionarios municipales que estuvimos en contacto con el colega que es sospechoso», así comenzó la llamada de uno de los trabajadores públicos de la Alcaldía de Santa Cruz que se encuentra aislado y que desmiente que, durante estos días, se les haya proveído de insumos de bioseguridad para protegerse de posibles contagios de coronavirus durante su trabajo habitual.

El funcionario llora, no sabe qué hacer. Hasta el momento, ninguno de sus jefes lo llamó, pero un colega suyo le pidió que se aísle, porque estuvo durante todo un día en contacto con el sospechoso que es chofer del departamento de Comunicación a la que él pertenece.

«Yo vivo con mis padres que son adultos mayores y me he tenido que aislar en un cuarto donde alquilaba antes. Aquí me vine, estoy solo porque no puedo estar con ellos, porque son mayores y tengo miedo que les pase cualquier cosa», relata acongojado e invadido por la desesperación.

EL DEBER tuvo acceso a conversaciones de WhatsApp de un grupo interno de este departamento municipal. Allí se evidencia que, desde el martes, no cuentan con guantes ni barbijos. El reclamo de los funcionarios a sus jefes es evidente, porque se sienten desprotegidos.

Hoy, la orden fue de retirar al equipo de turno. «Buenas tardes equipo de turno: Por instrucciones superiores, retírense a sus casas por favor. Se está trabajando con las autoridades respectivas para que mañana se tenga todo el equipo de bioseguridad para quienes estén de turno los próximos días…Es un tema que que escapa de nuestras manos. Asimismo, se verá la forma de que el trabajo sea menos pesado el resto que queda de esta cuarentena. Por favor, cuidémonos. Saludos!», señala la orden enviada a los funcionarios.

En otro, enviado también hoy, indica la provisión de insumos de bioseguridad. «ATENCIÓN. Mañana el equipo de turno deberá ir a buscar de la Secretaría de Salud, lo siguiente: 100 barbijos, botellas de alcohol, trajes de protección, dos cajas de guantes. Nota: Una vez sacado el material para el equipo que corresponda, lo guardan en la oficina del director, en un lugar visible. Además, es importante que el traje de protección sea utilizado encima con su chaleco de prensa y credencial respectivo.Este material se irá reponiendo antes que se acabe sucesivamente», señala.

Consultado sobre el tema, el secretario de Comunicación de la Alcaldía, Ezequiel Serres, indicó que la institución siempre se les proveyó de insumos. «Se les ha dotado de barbijos y alcohol constantemente. Esto que le filtraron es equipo nuevo. Los cinco que están momentáneamente en cuarentena tenían sus barbijos y alcohol en gel. Producto de esto estamos dotándoles de otros implementos, que aunque la OMS sugiere que no son necesarios para el tipo de trabajo que de hace igualmente se los está dotando para su tranquilidad laboral, refiriéndonos al traje mismo».

Serres indicó que a los funcionarios municipales no se les ha tomado muestras porque, de acuerdo al «secretario de Salud, Raúl Hevia, quien averiguó ante el Doctor Torrez, jefe de epidemiología departamental, no es necesario ni siquiera la cuarentena».

«Se están lavando las manos con nosotros queriendo decir que nos dieron todo cuando no nos dieron nada. Francisco Munizaga, director de prensa, nos dijo que el Dr. Hevia señaló que no pasa nada, como si él ya nos hubiera hecho algún examen», lamentó el funcionario municipal.

Fuente: El Deber