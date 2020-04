Mohammed Mostajo: «Decir que en Chuquisaca y Tarija no se hacen pruebas por falta de reactivos es falso»

El embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo RadjiS, aclaró el jueves que todavía no se realizan las pruebas del coronavirus COVID-19 en los laboratorios moleculares de Chuquisaca y Tarija porque las máquinas aún no fueron calibradas y no por la falta de reactivos, como se insinuó en los últimos días generando confusión entre la población.

Entonces, «decir que en Chuquisaca y Tarija no se hacen pruebas por falta de reactivos es falso. Una vez las autoridades correspondientes nos indiquen que los laboratorios son funcionales, se entregarán los reactivos para hacer las pruebas», remarcó Mostajo Radji, a través de su cuenta oficial en la red social Facebook.

En el caso de Chuquisaca, la infraestructura ya está concluida y el personal capacitado; mientras en Tarija, la infraestructura también está prácticamente terminada, pero el personal continúa en proceso de entrenamiento.

Además, «en estos momentos tenemos más de 40.000 pruebas de PCR en tiempo real que serán administrados siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud (esto incluye la definición de sospechosos)», agregó la autoridad.

Apuntó que semanalmente llegan miles de pruebas bajo un contrato que existe con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Fuente: ABI