Murillo denuncia que se usa la emergencia por el coronavirus para ejecutar un plan desestabilizador

La autoridad considera que hay políticos que intentan sacar provecho de la actual situación que vive Bolivia.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció un plan desestabilizador que utiliza la emergencia sanitaria por el coronavirus que vive el país y en donde se presentan actores que en un afán política, intentan sacar beneficios de la situación.

«Triste, no soportaron y develan plan desestabilizador», escribió en su cuenta de twitter este martes y apuntó a que no solo el Movimiento al Socialismo tiene socios a quien no les importa la defensa de la vida, sino que menciona al candidato Carlos Mesa.

«Todos contra quien nos defiende, mucha bajeza», dijo Murillo que es, hasta ahora, uno de los ministros que más ha aparecido en los medios coordinando tareas de control para que la ciudadanía cumpla con la cuarentena total que, en primera instancia, se tendrá hasta el 15 de abril.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook Arturo Murillo ✔ @ArturoMurilloS

Triste, no soportaron y develan plan desestabilizador. Queda claro que no solo es el MÁS hay socios @carlosdmesag, para quienes no importa la defensa de la vida, para algunos todo es política. Todos contra quien nos defiende, mucha bajeza.

Dios se apiade de sus almas. https://twitter.com/ccorderc/status/1247255828064874496 … Carlos Hugo Cordero Carraffa @CCorderC Ministro @yerko_nunez Sería gran señal de inteligencia política que sra presidenta renuncie a candidatura de partido que fracasó en E2019. Emergencia sanitaria, postergación de E2020, desgasta gestión e imagen y no se traducirá en votos. https://twitter.com/luciaquerejazu/status/1247203969421774858 …

Las elecciones nacionales ya no se realizarán el 3 de mayo como en principio se estableció a raíz de la emergencia sanitaria en el país y las medidas que se cumplen por la cuarentena. El TSE debe definir con los diferentes actores una nueva fecha que aún no se conoce.

Fuente: El Deber