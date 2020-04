Nelson Vía Reque: «Lo que más sube las defensas es la actividad física»

Nelson Vía Reque es uno de los más des- tacados pediatras y neonatólogos del país. En plena crisis del coronavirus una de las materias que este experto domina

resulta clave para enfrentar a la pandemia: la inmunología, es decir, Vía Reque sabe cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico. En esta charla con OH! explica diversos hábitos y fac- tores que estimulan o debilitan las defensas del cuerpo humano.

-Le escuché hablar de la importancia de velar por el sistema inmunita- rio ya desde antes del parto. ¿Qué se debe tomar en cuenta para fortalecer las defensas de los más pequeñitos?

– A los seres humanos Dios nos ha hecho bien hechos. Por eso, tenemos un sistema inmunitario que es como los policías que nos defienden de virus, hongos y bacterias. Ese sistema inmunitario comienza desde el nacimiento. La madre embarazada le va pasando anticuerpos de ella a su bebé. Luego, en el nacimiento un punto importante: si el niño nace naturalmente, recibe anticuerpos de la vagina de la madre, pero si nace de cesárea,

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

no recibe esos anticuerpos al momento de nacer.

Una de las partes más importantes donde nacen las defensas del cuerpo humano es el intestino, de la flora intestinal, llamada microbiota. Cuando un niño nace de parto natural asimila las bacterias que su progenitora tiene en la vagina. Esas bacterias van a su intestino y refuerzan su sistema inmunitario a través de la flora intestinal. La primera fuente de defensas viene antes de nacer. La segunda, al nacer y la tercera cuando la madre le pasa anticuerpos al bebé a través de la leche materna.

-¿O sea que la lactancia es clave para fortalecer el sistema inmunológico?

-La leche materna le da al recién nacido un montón de inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos. El bebé tiene esas inmunoglobulinas. Todavía no se sabe hasta cuándo le duran, pero puede ser una de las causas por las que los niños pequeños no se enferman.

– ¿Cómo sabemos que un recién nacido tiene un buen sistema inmunita- rio? ¿Hay alguna pauta más o menos evidente?

– Si el ombligo se le cae en los primeros dos a tres días de nacido, es señal de que recibió hartos anticuerpos. En cambio, si la madre le pasó pocos anticuerpos, el ombligo se cae a los 20 días o incluso más.

– ¿Por qué?

– Porque los anticuerpos van y se comen al ombligo. Cuanto más anticuerpos, más antes se cae el ombligo. Eso lo aprendí en un Congreso Mundial de Pediatría.

-Así como el intestino, ¿qué otras fuentes de anticuerpos tenemos?

-Primero, al nacer, el timo; luego, la flora intestinal; después, el bazo; los ganglios linfáticos, las amígdalas y el apéndice. Es decir, que la persona que, por ejemplo, pierde el apéndice tiene menos anticuerpos. Lo propio con el bazo o las amígdalas.

– En tiempos de la Covid-19 resulta clave saber potenciar las defensas.

-Lamentablemente, en toda esta crisis del coronavirus casi no he escuchado voces que nos enseñen a elevar los anti- cuerpos para enfrentar mejor la pandemia. Volvamos a la figura de los policías. Si en casa tengo un policía que cuida, pero me entero que van a venir a atacar- la varios ladrones, entonces ya no pongo uno, pongo 30. Igual, si sé que me puedo contagiar del virus, tengo que subir mis anticuerpos.

Para ello, lo primero es saber qué facto- res causan la disminución de anticuepos. Uno, la edad. A mayor edad, el cuerpo tiende a perder anticuerpos. Junto con la edad va el agua, como segundo factor. Las personas mayores, en general, no toman la suficiente cantidad del agua que debían tomar y se deshidratan.

Al estar deshidratada una persona, su corriente circulatoria se vuelve más es- pesa. Entonces, los glóbulos rojos no llevan la cantidad de oxígeno que deben llevar a los tejidos y las defensas bajan. Otra causa por la que bajan las defensas son las enfermedades, cualquier enfermedad baja las defensas. Luego, el embarazo también baja las defensas porque la gestante pasa sus defensas al bebé.

Y algo que baja terriblemente las defensas es el sedentarismo, la inactividad. Personas pegadas a la televisión que comen y ven tele, defensas bajas. Personas que van del auto a la oficina, de la oficina al auto y del auto a la casa y a la cama son personas con las defensas bajas. Se necesita actividad para dinamizar las defensas. Toda persona mayor debe moverse.

-¿También vale lo de la actividad para las personas que tienen algunas enfermedades no muy fuertes?

– Lo he comprobado mil veces. Cuando uno tiene gripe y se va a hacer deporte, la gripe se pasa más rápido. El deporte sube las defensas, y al subirlas se vencerá antes al virus de la gripe. Claro, hay enfermedades que necesitan reposo, pero una gripe no.

Otro factor que baja las defensas es tener hongos. Cuando el organismo de alguien pelea contra sus hongos, las defensas están bajando. Y otro factor de los más importantes que baja las defensas, que ahorita está bajando defensas en toda Bolivia es el estrés. Te baja las defensas sin que te vayas dando cuenta.

Las personas no deben estresarse, de- ben estar relajadas, tranquilas. Paradójicamente, eso ahora no ocurre porque mucha gente anda preocupada con miedo a que le ataque el coronavirus.

Eso trae algo añadido: una persona que tiene estrés no duerme bien y eso también afecta. Hay que descansar bien, sin bulla, con mucha oscuridad para que el organismo tenga melatonina y se relaje. Cuanto más relajado, mejor calidad de sueño. Finalmente, el azúcar baja las defensas, los diabéticos tienen las defensas por los suelos. La gordura te lleva a la diabetes, la diabetes te produce azúcar y el azúcar baja las defensas. Hay jóvenes de 30 años con un físico pintudo, pero con diabetes.

-A propósito de cuidar, ¿qué facto- res nos ayudan entonces a elevar las defensas?

– Reitero, lo primero, lo que más sube las defensas es la actividad física. Cuanto

más actividad física se realiza más sube el chorro hormonal que tiene el cuerpo. Es como tener un automóvil. Si uno se lo compró nuevo, pero sólo anda en primera y de vez en cuando en segunda, pobre motor, va a crepitar. Ese motor precisa a veces de subir a cuarta o quinta para des- carbonizarse. Lo mismo pasa en el cuerpo humano.

El segundo y tercer factores, lo dijimos, es hidratar y la tranquilidad para evitar el estrés. Luego vienen los factores alimenticios y, entre ellos, uno que se recomienda siempre es el consumo de ajo. Tiene una tremenda cantidad de funciones que suben las defensas y cerca está el jengibre. El tercer y cuarto alimentos que suben las defensas son el camote y la canela. Los zumos de verduras verdes por la mañana también ayudan al sistema inmunitario.

Otro alimento que ayuda es la miel de abeja. Cura heridas, las cicatriza porque sube las defensas. Recuerdo, cuando estudiante, en el hospital Viedma, el cirujano nos enseñó que, algunas veces, si una herida no curaba con los antibióticos le pongamos miel. Y en efecto, curamos heridas con miel.

-¿Qué me dice de las vitaminas que suben las defensas y sus principales fuentes?

– Hay dos vitaminas que suben las defensas: la D y la C. La vitamina D viene del sol. Por lo tanto, no es bueno estar encerrado en un cuarto todo el día sin recibir sol. Cuando el sol llega a la piel, todas la vitamina D que uno ha asimilado de las frutas y las verduras, el organismo las absorbe. Pero si uno, por ejemplo, comió papaya, que tiene harta D, y no recibe sol, entonces no la asimila.

Ahora, todo el mundo sabe que la vita- mina C sube las defensas y que está casi exclusivamente en los cítricos, es decir, naranjas, mandarinas… Pero las que más tienen C son el kiwi, la acerola y el limón. El limón además trae dos minerales muy importantes para el cuerpo humano: el potasio y el magnesio.

-¿Hay alguna fruta que sea especial- mente recomendada para subir las defensas?

-La fruta que más aumenta las defensas es la sandía. Curiosamente, uno va hoy a los mercados y ve que la gente la desprecia. No sabe que esa fruta puede ayudar- la muchísimo para que no se enferme del coronavirus. Ello porque si tus defensas están en los cielos, no te vas a enfermar de coronavirus.

La sandía tiene vitaminas C y A, pero, además, junto con la piña, es una de las frutas que más hidratan. Un detalle más: la parte más nutritiva de la sandía es la blanca, cerca de la cáscara, esa parte se debe consumir también.

– ¿Qué preparados fortalecen las defensas?

-Sirve mucho para fortalecer la flora intestinal el consumo de yogures y probióticos. También, las sopas de huesos que dan magnesio, calcio y colágeno. Dan también lisinas que son otros policías que no dejan entrar ni bacterias ni virus al cuerpo. Es una ayuda muy económica porque para ello basta comprar carne de tercera en los mercados. También sube las defensas el aceite de coco. Resulta un poderoso antiviral y antibacteriano, pues tiene ácido laúrico. Finalmente, sirven también mucho para fortalecer el sistema inmunitario el bicarbonato de sodio y el té verde. En la China a los pacientes de la Covid-19 les die- ron tres a cuatro veces al día té verde y mejoraron.

– ¿Qué se recomienda ya en cuanto a preparados medicinales como suplementos que sirvan para fortalecer las defensas?

– Hay un producto español, el Palmidrol que tiene buena fama para subir las defensas. Ahora, consumir tabletas de zinc también ayuda a subirlas y da otros beneficios. Y también el kaloba, la echinacea y el jarabe de arándanos que son muy buenos.

PERFIL

Nelson Vía Reque ejerce hace ya 46 años la especialidad de pediatría. Estudió en la Universidad Mayor de San Simón. Logró su especialidad de pediatría en el hospital Albina Patiño de Cocha- bamba y en el hospital general de Niños Pedro de Elizalde de Buenos Aires.