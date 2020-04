Este martes la presidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores decidirán si se amplía o no la cuarentena nacional dispuesta hasta este miércoles 15 de abril.

En las últimas 24 horas Bolivia reportó 30 nuevos casos de coronavirus (COVID-19) y tres decesos, uno de los cuales se produjo en el departamento Oruro, que pasó a tener el mayor índice de letalidad por esta enfermedad, con un 15,3%.

En La Paz, que registró dos fallecidos este domingo, el coronavirus llegó a un 13,7% de letalidad. Este indicador para Bolivia es de 8,18% para 27 muertes, mientras que el promedio mundial es de 2%.

Con los datos actualizados hasta las 19.00 de este domingo por el Jefe Nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Roberto Vargas, la cifra de infectados en Bolivia llega a 330. El vocero del gobierno llamó a mantener la calma ante el riesgo creciente del virus.

A los fallecidos en La Paz, una mujer de 81 años y un varón de 68 años, se sumó un deceso en Oruro, un varón de 59 años. Con estas tres víctimas la cifra de muertos llegó a 27 en territorio nacional por efecto del coronavirus.

“Se han reportado 30 nuevos casos positivos, que corresponden tres a Cochabamba, ocho a La Paz, dos a Oruro, 16 a Santa Cruz y uno en Tarija”, informó Vargas.

En cuanto a las proporciones de contagios en territorio nacional, el especialista precisó que con 163 casos, Santa Cruz tiene el 49% de los contagios; La Paz tiene 73 (22%), Cochabamba 52 (16%), Potosí 15 (5%), Oruro 13 y Pando 11 (ambos con el 3%); Tarija 2 (0,6%) Chuquisaca uno (0,3%) y Beni se mantiene sin infectados.

“El peligro está creciendo (…). Es el momento de ser prudentes, no entrar en pánico, es el momento de la ciencia y no del estigma, de los hechos y no del miedo. Si cumplimos lo encomendado por las autoridades podemos retrasar la aproximación (del virus), prevenir la infección y salvar vidas”, reflexionó Vargas.

Según anunció el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, este martes la presidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores decidirán si se amplía o no la cuarentena nacional dispuesta hasta este miércoles 15 de abril.

Fuente: La Razón