«Personas Encerradas pero Solidarias»: la iniciativa para que nadie pase hambre en la cuarentena

Un grupo de jóvenes de diferentes barrios de la ciudad de La Paz, organizados desde su aislamiento en cuarentena como “Personas Encerradas pero Solidarias”, han decidido convocar a acopiar alimentos “para que nadie pase hambre en esta cuarentena”.

“Viendo que la cuarentena puede alargarse, decidimos organizarnos para ayudar a la gente que no tiene recursos y puede estar pasando hambre”, dijo a Erbol, Eloísa Larrea, una de las organizadoras de la iniciativa.

A través de las redes sociales se contactaron varios voluntarios y decidieron organizar una red de acopiadores que están distribuidos en varios puntos de la ciudad y convocar a “ayudar a personas sin recursos que, al no poder trabajar, pueden no tener lo necesario para sobrellevar adecuadamente esta cuarentena”.

Larrea explicó que todos los voluntarios cumplen la cuarentena total decretada por el gobierno por lo que se les ocurrió motivar a la gente a “donar alimentos, medicamentos o insumos de limpieza el día autorizado para circular y realizar sus compras”.

Idearon un “sistema de donaciones de Peps-LP” que cumple estrictamente los requisitos de seguridad para evitar la propagación del coronavirus, “las donaciones deben ser entregadas en una bolsa o una caja en la puerta del punto de acopio, tocar el timbre y alejarse tres metros. Una vez recibida la donación, se la limpia debidamente y se la acumula para distribuirla a las familias o personas beneficiarias”.

Solo se recibirán alimentos no perecederos como granos secos (arroz, trigo, avena, quinua, lentejas, garbanzos, porotos, frijoles, habas y arvejas secas, etc.); harinas y pitos (trigo, cañahua, soya, amaranto, avena, quinua, tarwi, willkaparu, etc.); frutos secos (almendras, pasas, frutas deshidratadas, maní, etc.) y otros alimentos no perecederos (sal, azúcar, aceite, conservas, sopas instantáneas, fideos), además e insumos de limpieza (jabón, alcohol, detergente, lavandina, esponjas, barbijos, guantes, etc.)

También se espera que la gente pueda realizar donaciones para los albergues de animales: comida balanceada seca, arrocillo, harinas para lawa, mantas, etc.

Las personas interesadas en hacer una donación pueden enviar un mensaje por Facebook a la página “Personas encerradas pero solidarias La Paz” o a los números 78990502 – 63079099.

Todas las noches se publicará una lista de lo que se acumuló en todos los puntos de acopio durante el día y, asimismo, se presentarán informes periódicos del destino de las donaciones, dijo Larrea.

Fuente: erbol.com.bo