Quispe se presenta en la Felcc para declarar sobre vulneración a la cuarentena

El director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, llegó a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para brindar declaraciones en el caso que se abrió en su contra por supuesto atentado a la salud pública.

Quispe es investigado por la Fiscalía, por supuestamente haber infringido la cuarentena total tras participar en una reunión en la comunidad de Marquirivi del municipio de Achocalla.

En redes sociales, se difundió un video donde se observa al director del FDI dirigiéndose a unas 40 personas que no guardan la distancia mínima. Las reuniones están prohibidas por el DS 4200 y otras normas de cuidado sanitario por la cuarentena.

Tras el hecho, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que Quispe vulneró la cuarentena por esa reunión en Achocalla y que debería renunciar.

En su momento, Quispe respondió que no rompió la cuarentena en ningún momento y que no amerita presentar la renuncia a su cargo.

«En mi criterio personal, no amerita hacer la renuncia porque no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna infracción. Lo que estoy haciendo es cumplir lo que manda el ordenamiento jurídico (…). Yo voy a informar a la señora Presidenta, porque la designación depende de ella. La Presidenta puede decirme ‘usted deje el cargo’, pero no el ministro, no dependo del Ministro de Gobierno”, dijo en declaraciones a radio Panamericana.

