Raúl Hevia: «Renuncié para cuidar de mi salud, seguiré siendo el médico de cabecera de Percy»

Raúl Hevia, el hombre que por nueve años acompañó de cerca al alcalde Percy Fernández, habló con EL DEBER sobre su alejamiento del cargo de secretario de Salud del Gobierno Municipal, asegurando que presentó su renuncia para poder cuidar de su salud.

Hevia no ha ocultado nunca que padece de cáncer y, pese a su enfermedad, estuvo atendiendo de cerca los problemas de salud de la ciudad; no obstante, ahora con la amenaza del coronavirus, dice que decidió escuchar el clamor de su familia que le pedía quedarse en casa para no correr riesgos.

En su lugar asumió José Eli Camacho Miranda, quien fue presentando como experto en epidemiología, pero Hevia cree que, para ese cargo, «no se requiere necesariamente ser epidemiólogo, sino saber del manejo de los hospitales».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

-Ayer, de forma sorpresiva se supo que el doctor José Eli Camacho lo iba a reemplazar en la Secretaría de Salud. ¿A qué se debe su alejamiento de la Alcaldía?

La emergencia sanitaria exige un trabajo las 24 horas al día durante los siete días. Para nadie es desconocido que tengo cáncer y seguir exponiéndome en los hospitales, en los centros de salud, en las reuniones con una montonera de gente era muy peligroso para mí.

Me hice unos análisis y vi que mis defensas no están tan buenas, por lo que presenté mi renuncia. Sigo con mi tratamiento aquí (no ha podido viajar a San Pablo debido a la cuarentena) y estoy bien. Según los últimos análisis que me hice en el IBC y una tomografía, estoy dentro de los parámetros normales, gracias a Dios el cáncer no avanzó, está ahí, estático, parece que dio resultado la cirugía y la quimioterapia a la que fui sometido. Debería haber viajado el primer día de la cuarentena para hacer mi última quimioterapia, pero no puede ir y ahora tengo ese tratamiento pendiente.

Ustedes más que nadie saben que yo paraba en todos lados y a cualquier hora. Entonces comencé a sufrir presiones por parte de mi familia, de mis hijos e hijas, que me decían que estaba abusando de mi salud porque salía de mi casa a las 7:00 y volvía a las 21:00 o las 22:00, todos los días, incluso los sábados y domingos. Y estando en casa recibía llamadas telefónicas dos, tres, cuatro de la madrugada, las que siempre atendía; llamadas de mucha gente que necesita orientación, que necesitaba que lleven a su hijo enfermo al hospital, etc. El desgaste era mucho y no me estaba alimentando bien. Pero yo les digo que voy a seguir atendiendo las llamadas, esto no significa que voy a dejar de trabajar.

-¿El cambio de timón de la Alcaldía tuvo que ver en algo en su decisión de renunciar?

No, la señora Angélica Sosa es mi amiga. Hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces, es más, anoche hablé con ella y me expresó que las puertas están abiertas para cuando quiera volver. Es una mujer muy trabajadora y lastimosamente ahora ya no le puedo seguir el ritmo, pues ya pesan en mí mis años y mi enfermedad. Yo fui gente de confianza de Percy Fernández, fui puesto por él, pero ella (Sosa) también me acogió muy bien, ella cree en mí y sabe lo que aprendí al lado Percy Fernández. Y no tuvo nada que ver el cambio de alcalde porque el que renunció fui yo y ya le expliqué las razones.

-¿A qué se va a dedicar cuando pase la cuarentena?

Yo tengo un ítem ganado por concurso en la maternidad Percy Boland. Cuando me vine a trabajar a la Alcaldía pedí que me declaren en comisión sin goce de haberes. Ya le hablé al doctor Óscar Urenda (secretario de Salud de la Gobernación) para que me devuelvan mi ítem para volver a trabajar en la maternidad.

-¿Qué opina del nuevo secretario de salud?

No lo conozco, no sé quién será. He preguntado por ahí y nadie me da razón de ser. Ojalá que el hombre sepa hacer su trabajo, pero acá no se trata de ser epidemiólogo, este cargo no requiere necesariamente ser epidemiólogo, sino saber del manejo administrativo, del manejo de los hospitales, del manejo de redes de salud; saber escuchar y atender los pedidos de los trabajadores, de médicos, de bioquímicos y de otros sectores. Es un trabajo muy complicado y le deseo mucho éxito al colega. Ojalá le ponga todas las ganas y esfuerzo como yo lo he hecho todo este tiempo.

-Durante el tiempo que ha estado en la Alcaldía ha sido el médico de cabecera de Percy Fernández, ¿lo seguirá siendo?

Siempre. Percy más que mi jefe ha sido mi amigo, es mi amigo. Yo todos los días estoy pendiente de él, cada tres horas estoy llamando, preguntando cómo va su tratamiento. La vez que puedo hablo con él, lo hago. Usted sabe que desde 2015 hasta 2019 fui su asesor personal y pasaba varias horas al día con él. Lo aprecio mucho, lo quiero mucho.

-Precisamente, a propósito de lo que menciona, ¿cómo está evolucionando la salud de él?

Ayer estaba evolucionando muy bien. Hoy la verdad que no sé. Hasta ahora (las 10:00) no he podido llamar, voy a averiguar, creo que su evolución es buena. La verdad no quiero dar ningún tipo de información porque eso está a cargo de su familia.

Fuente: https://eldeber.com.bo