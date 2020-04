Revilla descarta que canasta municipal se entregue en efectivo

El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, confirmó este jueves que la anunciada canasta básica familiar municipal se entregará en especie, es decir de manera física, y no en efectivo para evitar aglomeraciones de personas en razón de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La Alcaldía ya anunció con anterioridad que se entregaría el apoyo a 8 mil familias de bajos recursos, pero aún se evaluaba si sería en efectivo o en productos.

“Van a ser canastas, no va a ser en efectivo; eso ya está decidido porque es una complicación aglomerar a la gente”, aclaró Revilla.

La autoridad municipal detalló que se va a “georeferenciar” a las familias que necesitan este beneficio, para hacerles entrega de la canasta en el lugar.

Justificó la demora argumentando que se revisaron algunas bases de datos que hacían falta “para precisar justamente que son personas que no reciben otro tipo de ingresos, que no tienen empleos eventualmente, que no reciben rentas, etcétera”.

“Ojalá que para el fin de semana ya podamos entregar estas canastas familiares como lo hemos señalado a las familias que más lo necesitan”, adelantó.

Fuente: erbol.com.bo