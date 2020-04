El alcalde de La Paz, Luis Revilla informó que la OMS/OPS recomendó el alquiler de un ambiente de las características del hotel ante la posibilidad de que la pandemia se extienda hasta septiembre. Dijo que se gestiona que el alquiler sea pagado con donaciones.

El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, explicó este miércoles que una cláusula del contrato firmado con el hotel Real Plaza, para albergar a pacientes sospechosos de coronavirus, permite su anulación en caso de que ya no exista la necesidad de aislar a más personas. Atribuyó la elección del hotel a una decisión del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Departamental y anticipó que es probable que a futuro se necesite alquilar otro ambiente similar para 800 o 1.000 sospechosos de COVID-19, según proyecciones.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Existe una cláusula en el contrato que dice que si en algún momento ya no se necesitara; no hubiese la necesidad de continuar con el contrato, inmediatamente se extingue (…) póngase que en septiembre se haya solucionado todo el problema y no se necesite aislar personas entonces inmediatamente el contrato termina”, explicó el burgomaestre durante una entrevista en el programa Asuntos Centrales que se difunde por la red PAT.

Revilla fue blanco de críticas por el alquiler del hotel Real Plaza cuyo arriendo por un año asciende a Bs 11 millones ($us 1,5 millones). El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Franklin Flores dijo el lunes que “tiene información de que Samuel Doria Medina (candidato a Vicepresidente por la alianza Juntos, cuyo candidata a Presidente es la actual mandataria Jeanine Añez), sería accionista del hotel Real Plaza, por lo que se investigará desde el Legislativo el alquiler, además pedirá un informe oral al ministro de Salud y Economía”.

Un funcionario desinfecta una habitación del hotel. Foto: AMN

El martes, la jefa de bancada del MAS, Betty Yañiquez, pidió un informe oral a Revilla acerca de este tema. “Seguramente la Alcaldía cuenta con muchos recursos, (lo) que nos alegra, por eso estamos viendo este contrato, pero si es que tiene recursos, se debía haber invertido en la indumentaria de bioseguridad”, dijo.

Revilla aclaró que de extinguirse el contrato con el hotel antes del año estipulado no existe ninguna sanción o penalidad. “Hay otra cláusula sobre el pago de servicios. Se pagará por día de atención. Si no hay ningún paciente no se va a pagar. Si en algún momento dejamos de tener pacientes el contrato se extingue sin ningún tipo de consecuencias o penalidad”.

Diputada Yañiquez pide informe oral a Revilla por alquiler de hotel en Bs 11 millones

La cuestionada autoridad advirtió que antes se consultó con otros cinco hoteles y que en algunos casos se dijo que no había disponibilidad y en otros que habían cerrado y despedido al personal, o que se negó la posibilidad debido a que los propietarios pensaron que después de cederlo para la atención de personas sospechosas de COVID-19 el lugar no hubiera vuelto a funcionar.

Explicó que la Organización Panamericana de Salud y la Cámara Hotelera sugirieron hallar un hotel grande debido a la posibilidad de que los efectos de la pandemia se extiendan hasta el próximo año. Revilla dijo que el hotel Real Plaza puede albergar a 600 personas lo que facilita la logística y remarcó que se trata de un albergue de aislamiento para personas que tienen síntomas leves o sospechosas de coronavirus que deben mantener alejamiento total con otras personas.

En la entrevista, Revilla explicó que el Campo Ferial de Chuquiago Marca, en el barrio de Seguencoma en la zona Sur, no era adecuado para aislar a pacientes por ser un espacio frío y que no permite aislar adecuadamente a las personas a diferencia del hotel. De acuerdo a las proyecciones a nivel nacional, departamental y urbano, es probable que sea necesario aislar a un número de personas entre 800 y 1.000. Según Revilla, para este caso será necesario conseguir otro espacio.

Sobre los recursos necesarios para el pago del alquiler, sostuvo que son gestionados ante el Gobierno central para que el pago sea financiado por la cooperación internacional a través de donaciones. El burgomaestre dijo que el hotel no solo recibirá personas de la ciudad de La Paz, sino de El Alto y de las provincias del departamento paceño.

Hasta el martes, ocho personas habían sido aisladas en los ambientes del hotel Real Plaza o Centro de Aislamiento COVID-19. Se prevé una permanencia de 14 días.

Fuente: La Razón