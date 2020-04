Ri Sol-ju, la esposa invisible de Kim Jong-un

El incierto estado de salud del líder norcoreano tras una presunta cirugía pone en el foco las incógnitas que rodean a la primera dama

La ausencia de Kim Jong-un en los festejos del que sería el 108º cumpleaños de su abuelo y el fundador de la nación, Kim Il-sung, el pasado 15 de abril, levantó las sospechas de que al líder de Corea del Norte le ocurre algo. Se trata de una celebración a la que Kim Jong-un nunca ha faltado, igual que tampoco hay constancia de su presencia en una prueba de misiles reportada la semana pasada, otro de esos eventos que el norcoreano no suele perderse. Las especulaciones, desde entonces, no han cesado. Desde las informaciones que apuntan a que el líder norcoreano está grave tras haberse sometido a una cirugía del corazón, según ha informado la CNN, hasta que se encuentra recluido porque ha contraído el coronavirus. La última vez que se dejó ver en público fue el 11 de abril, cuando presidió la reunión del Politburó del gobernante Partido de los Trabajadores. Aunque no es la primera vez que la salud de Kim Jong-un está en el punto de mira, la presunta gravedad del asunto ha vuelto a poner en el foco mediático la supuesta descendencia del líder norcoreano y, por tanto, la incógnita que rodea desde siempre a su esposa, Ri Sol-ju.

La vida personal del líder supremo de Corea del Norte ha sido uno de los secretos más celosamente guardados del país. Tras la muerte de su padre en 2011, Kim se convirtió en el jefe de Estado más joven del mundo. Un año después, en 2012, Ri Sol-ju fue presentada en sociedad, aunque de acuerdo con los servicios secretos surcoreanos y estadounidenses ella y Kim contrajeron matrimonio tres años antes, en 2009. Su llegada a la dinastía comunista fue como una bocanada de aire fresco en el putrefacto ambiente de Pyongyang. Las cónyuges de los dos anteriores ocupantes del trono norcoreano jamás fueron mostradas en público y, de pronto, la población se encontró con una primera dama que, vestida con faldas de corte occidental de colores pastel, acompañaba al líder en sus visitas a fábricas, pueblos, teatros y cuarteles.

Se cree que tiene 30 años y que es hija de un profesor y de una médica. Estudió ciencias, pero en 2014 un grupo musical denominado Unhasu se atrevió a contar que Ri había sido una de sus cantantes. La agencia KCNA afirmó que la revelación era “una provocación imperdonable” contra la “dignidad de la dirección suprema” y advirtió al grupo de las consecuencias. Tres días más tarde y, al parecer con la aprobación de la primera dama, las nueve integrantes del conjunto musical fueron ejecutadas.

La última aparición de la esposa de Kim Jong-un, Ri Sol-ju, vestida con firmas de lujo. CORDON PRESS

Ri Sol-ju dio a luz a la primera hija de la pareja, Kim Ju-ae, a principios de 2013, según reveló el exjugador de la NBA Dennis Rodman, amigo del dictador y que ha viajado varias veces al país y quien aseguró que Kim Jong-un es “un buen padre”. Se trata de la única hija del matrimonio confirmada, aunque desde hace tiempo muchos medios especulan sobre la posibilidad de que el matrimonio tenga otros dos hijos más. El mayor que habría nacido en 2010, y otro del que también se desconoce el sexo, que habría nacido en 2017 y que explicaría la ausencia de la primera dama durante más de nueve meses a lo largo del año anterior.

Y es que apenas aparece en público. Su última aparición data de noviembre de 2018, cuando acudió junto a su marido a la recepción oficial del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su esposa a Pyongyang. Normalmente Ri acompaña a Kim a las celebraciones tras los lanzamientos de misiles y a eventos más informales como visitas a pueblos, teatros o escuelas. En las contadas fotografías que hay suyas suele aparecer con tacones altos y vestidos coloridos y atrevidos por los estándares del país y una sonrisa educada. Es conocido su gusto por la moda occidental y su afición por los artículos de lujo, como cuando durante una de sus primeras apariciones en público se dejó ver con un bolso de mano muy similar a un modelo de Dior, cuyo precio en Corea del Sur rondaba los 1.300 euros, aproximadamente lo que ingresa un ciudadano norcoreano de clase media en todo un año. Además de bolsos, a Ri se la puede ver con joyas caras y vestidos hechos a medida.

Y si Ri Sol-ju es la sombra de Kim Jong-un en lo personal, en lo profesional ese puesto lo ocupa otra de las mujeres clave en la vida del dictador: su hermana, Kim Yo-jong. Apodada La princesa, es uno de los nombres que suena entre las quinielas a la sucesión de su hermano, pese a que por ley las mujeres no pueden ostentar el poder en Corea del Norte. Nacida en 1987, estudió en Suiza como su hermano, antes de graduarse en la Universidad Kim Il-sung, la más prestigiosa de Corea del Norte, y cursar estudios en una universidad europea occidental, según la página especializada North Korea Leadership Watch.

La hermanísima, aunque se dirija poco a los medios, es la mujer más poderosa del país como responsable de la propaganda de este, subdirectora del Partido de los Trabajores y miembro suplente del Politburó de dicha formación política. Y, sobre todo, es la persona de mayor confianza de su hermano mayor, quien en ocasiones ha delegado en ella para que le represente e incluso participa en las negociaciones importantes junto a él. En 2018, Kim Yo-jong cautivó a los surcoreanos con su sonrisa, su pelo recogido en una coleta, su cara sin apenas maquillaje y sus trajes de dos piezas, cuando encabezó la representación de su país en los Juegos Olímpicos de Invierno en el sur.

