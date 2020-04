Salinas: «No creo que los clubes acepten jugar a puerta cerrada»

Este 30 de abril podría finalizar la cuarentena total en el país y poco a poco volver algunas actividades, entre ellas el fútbol profesional; sin embargo, en el caso que esto suceda, de seguro será en medio de varias restricciones, como la de jugar sin público.

“En el torneo local estamos esperando a ver que dice el Gobierno… estimo que con algunas restricciones, de manera gradual muchos sectores de la parte productiva y de las actividades como el fútbol puedan tener acceso a jugar los partidos, pero con estadio cerrado”, comentó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, en un diálogo con el Panamericano Deportivo, de La Paz.

Pero si bien esta es una posibilidad, el titular de la FBF es consciente que la idea no será aceptada por los clubes, porque de ser así, sería un golpe muy fuerte a su economía.

“Puedo anticipar, de manera personal, que no creo que los presidentes quieran jugar a estadio cerrado”, manifestó Salinas.

El dirigente federativo explicó que en el tema económico, no sabe hasta quépunto “los presidente aguanten partidos con estadio cerrado, porque no genera ningún ingreso”.

Incluso habló de la posibilidad de una ayuda o compensación desde la empresa de televisación, pero que aún está por elevarse la misma consulta a la empresa.

“Creo que los dirigentes de los clubes no van a querer jugar a estadio cerrado. Esos tres últimos partidos que se jugó a estadio cerrado hubo mucho descontento, mucho problema por parte de los presidentes involucrados. Por ejemplo el cotejo entre Oriente y The Strongest que se jugó en Santa Cruz, no querían jugar, porque un partido a estadio cerrado no les genera ni un dólar. En cambio ellos en un clásico como este recaudaban como 30 mil dólares, que sí sirve para cualquier institución. Se jugó a regañadientes para completar esa fecha y ahí se paralizó, y ahora hay que volver a reanudar, pero se deben ver las condiciones”, explicó Salinas.

Mañana se llevará adelante el Consejo Superior de manera virtual, para precisamente tocar esta posibilidad para reanudar el torneo Apertura, que quedó paralizado desde el 15 de marzo.

Comisión trabaja en una propuesta

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, explicó que el lunes se conformó una comisión técnica junto con unos tres funcionarios de la FBF, que analizarán una propuesta financiera.

Esta comisión técnica elaborará en una tabla referencial, ponderada en porcentajes para el tema de los sueldos de los jugadores.

“Va haber una reunión de la comisión y ahí se verá objetivamente esa tabla referencial, donde el jugador que gana menos, casi no se le descuenta mucho o nada y el porcentaje va subiendo a los jugadores que ganan un poco más”, explicó Salinas.

Esta propuesta será mostrada a Fabol y ellos lo socializarán a los jugadores para ver si existe una aceptación.

Pero uno de los puntos que podría poner freno a estas negociaciones es el sueldo de febrero, que pagaron solo cuatro clubes.

Salinas se reunirá con el técnico César Farías

Aunque el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, no quiso entrar en detalles sobre el tema contractual y salarial del seleccionador nacional César Farías, sostuvo que se reunirá con el estratega para tratar diferentes temas.

“Con el profesor Farías tenemos que hablar de un montón de cosas, por ejemplo, de una reprogramación de actividades, si es que hubiera partidos de las eliminatorias en septiembre, es una proyección sujeta a lo que diga el Gobierno y cómo evoluciona la pandemia”, explicó Salinas.

Sobre una posible rebaja a los honorarios de Farías, Salinas aseguró que es un tema que solo lo tocará con el DT.