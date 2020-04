Se amplía el plazo para el registro al Banco de Alimentos Solidario

Hasta la tarde del domingo había 42.000 registros que solicitaron el beneficio. La inscripción concluirá este lunes a las 20:00



Debido a la alta demanda, la Gobernación de Santa Cruz decidió ampliar hasta este lunes 20 de abril a las 20:00 horas el plazo para registrarse para solicitar la bolsa del Banco de Alimentos Solidario, afirmó el secretario de Gobierno, Vladimir Peña.

La autoridad aclaró que esto se debe al problema de saturación que sufrió la página santacruzayuda.org, tomando en cuenta que se ha recibido solicitudes de los 56 municipios del departamento.

También aclaró que este beneficio está destinado para quienes no son empleados públicos, que no tienen salarios de una empresa privada, que no son jubilados, que no reciben la Renta Dignidad, tampoco están comprendidos en los bonos Juana Azurduy, de Discapacidad ni el Familiar. En resumen, los que no reciben salarios, ni bonos del Estado entre sus miembros.

En la Gobernación informaron que serán entregadas bolsas de alimentos a más de 100.000 hogares en todo el departamento

