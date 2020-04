Sostenibilidad del silencio epidemiológico en Oruro

El presente trabajo tiene por objeto tener un cuadro, lo más exacto posible, de la situación actual de la pandemia en Oruro, considerando las medidas implementadas para su contención. Por otra parte, sin embargo de la reducción del número de infectados, otro propósito es evaluar el grado de sostenibilidad del silencio epidemiológico, además de la adecuación del sistema de salud para atender la carga de pacientes generada por la pandemia.

Constataciones globales aplicada a nuestro contexto

El coronavirus no puede eliminarse, hasta ahora. Lo que es posible hacer es reducir la velocidad y cantidad de la infección.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 3.4% la tasa de letalidad (% de gente que contrae el coronavirus y fallece). La tasa de letalidad depende, entre otras, de la capacidad de los servicios sanitarios. De tal suerte que en Bolivia y en Oruro en particular, esa proporción podría ser mucho mayor.

El virus se extiende antes de que la gente muestre síntomas. Sabemos aproximadamente cuánto tarda una persona de media desde que se contagia del virus hasta que fallece (17.3 días).

Sobre la base de la experiencia inmediata se ha establecido, referencialmente, que por cada fallecido por el coronavirus hay 8 personas contagiadas (un estudio en el caso boliviana señala 5)

Solo conocemos los casos oficiales, no los reales, Pero necesitamos saber los reales. ¿Cómo podemos estimar esos casos reales? (en Bolivia y en particular en Oruro existe un modelo econométrico que podría allanar esa duda, sobre la base de datos de campo).

“Trevor Bedford analiza los propios virus y sus mutaciones para determinar el número de casos. La conclusión es que es probable que haya unos 1.100 casos en el estado de Washington en este momento,” … cuando los datos oficiales (contactados) solo señalan la existencia de 140casos.

Alrededor del 20% de casos requieren hospitalización, 5% de los casos requieren Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y alrededor del 2.5% requiere ayuda intensiva como ventiladores u OMEC (Oxigenación por Membrana Extracorpórea).

Ningún país cuenta con un sistema sanitario capaz de atender adecuadamente la carga generada por el coronavirus, menos los subdesarrollados (solo como ejemplo: Alemania cuenta con 12 camas por cada mil habitantes, Perú 2.2 y Bolivia 1.1)

De acuerdo a la experiencia inmediata, las medidas emprendidas por los países para contener la pandemia, con diferentes resultados, se han clasificado en:

Distanciamiento social

Reducir la interacción social mediante suspensión parcial y selectiva de actividades,

Contención

Contener significa asegurarse de que todos los casos son identificados, controlados y aislados.

Mitigación

Requiere de un distanciamiento social riguroso. La gente tiene que dejar de salir y cortar la interacción social al extremo con el objeto de bajar la Tasa de Transmisión por debajo de 1.

Considerando siempre la experiencia inmediata de otros países, las medidas para enfrentar la pandemia, genéricamente, son el distanciamiento social riguroso (cuarentena), la identificación, el seguimiento y monitoreo, aislamiento, desinfección y adecuación del sistema hospitalario (camas, UTIs, suministros de bioseguridad para el personal de salud…), aplicadas de manera sistémica, requisito imprescindible para el éxito de las mismas.

La experiencia de Oruro

Sin duda la situación actual de Oruro en combate contra el coronavirus es excepcionalmente positiva. Sin embargo, una evaluación de las medidas implementadas y el rigor e intensidad de las mismas, parecen no corresponder al éxito que hasta la fecha se ha logrado; éxito concretado en el denominado “silencio epidemiológico”.

¿El silencio epidemiológico en Oruro es, en gran medida, para no decir exclusivamente, producto de las medidas adoptadas e implementadas o el mismo obedece a otras causas?

De la definición de esta duda depende la sostenibilidad del silencio epidemiológico, puesto que, tal como demuestra la sistematización de la experiencia global, el coronavirus no se elimina totalmente y que, además, los datos respecto a la identificación de casos no corresponden con los casos reales, dejando un enorme y peligros espacio para la propagación del virus.

Por otra parte, si por cualquier motivo (el “paciente 31” en Corea del Sur, por ejemplo) se rompe el silencio epidemiológico y la infección se expande, el sistema de salud debe estar preparado para atender la misma.

Con esos propósitos, proponemos el siguiente cuadro de evaluación de las medidas adoptadas en Oruro, en función de las medidas que la experiencia mundial aconseja como necesarias y determinantes para contener la propagación del coronavirus.

CUADRO DE EVALUACION, SEGÚN MEDIDAS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Las implementaciones de las medidas están valoradas del siguiente modo: A: BUENO, B: REGULAR y C: NO IMPLEMENTADO

N° Medida Acción Grado de cumplimiento A B C 1 Escuchar a los científicos El Plan de contención debe estar dirigida por expertos en inmunología o epidemiologia X 2 Detener la transmisión entre ciudades Distanciamiento social extremo. Durante 17 días (2.1) X Identificar Áreas CONFLICTIVAS para su cuidado sanitario (aislamiento, fumigación, etc.). Estos se identifican, cuando la gente infectada comienza a enfermarse. (5 días después de haberse contagiado) (2.2) X 3 Pruebas de detección Elevar la cantidad de Exámenes y rapidez de las mismas. X 4 Aislar a los infectados Los expertos dicen que las ciudades deben establecer instalaciones donde los enfermos leves y moderados puedan recuperarse X 5 Encontrar las fiebres Controlar la temperatura de la gente X 6 Rastrear los contactos Es fundamental encontrar y efectuar pruebas a todos los contactos de cada caso positivo identificar los enfermos, aislar inmediatamente, utilizar material protector eficaz para proteger a su personal sanitario, investigan todos los contactos, los ponen en cuarentena (Coronavirus: Por qué Debemos Actuar Ya) X 7 Poner tapabocas a disposición de todos Si todos tienen que usar tapabocas, los enfermos tendrán uno de manera automática y no habrá ningún estigma relacionado con su uso. X 8 Adaptar los hospitales a la necesidad actual X 9 Cerrar las escuelas X 10 Reclutar voluntarios Verificadores de fiebre, rastreadores de contactos, Con capacitación, los voluntarios pudieron hacer algunas tareas médicas de nivel básico, pero fundamentales. X 11 Priorizar los tratamientos Los médicos clínicos en China, Italia y Francia han usado casi todo lo que tenían en las farmacias hospitalarias para combatir la enfermedad y han surgido al menos dos posibilidades que podrían salvar a los pacientes: los medicamentos contra la malaria, cloroquina e hidroxicloroquina, y el antiviral remdesivir, que no tiene licencia de uso en Estados Unidos. ¿En Oruro se ha previsto el tratamiento que se proporcionara a los pacientes? X

De las 11 medidas propuestas por la experiencia global, las medidas 1, 2, 3, 5 , 6 7 y 9 responde a la contención propiamente dicha y las 4, 8 10 y 11responden a la adecuación del sistema de salud para atender a los infectados, tanto graves (UTIs, respiración asistida) como leves (aislamiento hospitalario).

Evaluación de las medidas de contención

De las 12 medidas aconsejadas para contener la pandemia (la medida 2 tiene dos componentes), solo dos se han cumplido totalmente, la 2.1 y la 9. Asimismo, se han cumplido de manera regular 2 medidas, la 1 y la 7y no se han implementado 7 medidas.

Entre las no implementadas, al margen de los anuncios, figuran las medidas 4, 8 y 11 relacionadas a la adecuación del sistema sanitario para atender a los infectados. (adecuación de hospitales, disposición de camas, UTIs y respiración mecánica, además de suministros de bioseguridad para el personal médico).

Entre las medidas NO IMPLEMENTADAS relacionadas directamente a la contención de la pandemia figuran las Pruebas de detección (los exámenes tardan entre 48 y 72 horas, no se conoce exactamente la disponibilidad de kits de toma de pruebas, no hay personal suficiente capacitado para la toma de pruebas, los insumos de bioseguridad para el personal médico son escaso, etc.); tampoco las pruebas rápidas de fiebre (al parecer los aparatos de toma rápida de temperatura son absolutamente escasos). Asimismo, no se Rastrean sistemática y rigurosamente los contactos ni se identifican áreas conflictivas (los equipos de rastreo son escasos y no existe una identificación de zonas de riesgos por cantidad de infectados). La ausencia de rastreo de contactos provoca una incertidumbre enorme respecto al número real de infectados.

Finalmente, aunque no aparecen en las recomendaciones globales, es imprescindible contar con un equipo que elabore las estadísticas de la evolución local de la pandemia. Ese equipo, sobre la base proyecciones, establecerá la demanda de atención médica (personal, equipo, suministros, etc.), además de permitir el monitoreo (control) real de la pandemia.

Conclusiones

Es evidente que las medidas adoptadas para la contención de la pandemia en Oruro, comparativamente con las aconsejadas a nivel global como imprescindibles, no corresponde con el éxito logrado (silencio epidemiológico).

Al margen de las causas que lograron el silencio epidemiológico, es evidentemente, también, que la sostenibilidad del mismo no está garantizada debido a la NO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS IMPRESCINDIBLES PARA ESTE PROPÓSITO.

La adecuación de los servicios de salud para atender a los infectados por el coronavirus está sumamente retrasada. (desconocemos, si quiera referencialmente, la carga de pacientes que generara la pandemia en los próximos días, para que, función de ese dato, se trabaje en ello)

Si el silencio epidemiológico no corresponde a las medidas implementadas, es razonable preguntarse por las causas que provocaron la paralización de la pandemia en Oruro (inclusive reducido) o, ¿la cuarentena, cuyo cumplimiento en Oruro es ejemplar, es suficiente para frenar la pandemia y garantizar la sostenibilidad del silencio epidemiológico?

Recomendaciones

Reforzar el equipo científico que actualmente dirige la contención de la pandemia o, en caso de no existir, conformar a la cabeza de inmunólogos y/o epidemiólogos.

Planificar integralmente las medidas sanitarias, logísticas y sociales de contención de la pandemia bajo la dirección del equipo científico.

Acelerar la disponibilidad de centros médicos de aislamiento de infectados, de laboratorio, de UTIs, de equipos de respiración asistida, de insumos y suministros de bioseguridad para el personal de salud.

Asumir las Recomendaciones globales, presentadas en la tabla de evaluación, como los componentes básicos del Plan de Contención del Coronavirus en el departamento de Oruro.

Promover investigaciones sobre las causas que provocaron el silencio epidemiológico en Oruro, considerando las limitaciones de las medidas implementadas.

Por Jorge Trujillo Pinto Miembro del Grupo de Trabajo Oruro y del Observatorio Ciudadano