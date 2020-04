Talentosos pero insoportables: por qué en Hollywood muchos rechazan trabajar con ellos

“Preferiría morir antes que darles una sopa de sobre a mis hijos” o “Soy como soy, no puedo fingir ser alguien que gana 25.000 dólares al año” son algunas de las declaraciones difíciles de digerir de la actriz. En 2013 la revista Star Magazine coronó a Gwyneth Paltrow –ganadora de un Oscar en 1999 por “Shakespeare in love”– como la persona famosa más odiada de Hollywood. Al parecer en la industria no es ningún secreto que es pretenciosa y con malas formas en el set de filmación. Además de añadir en sus contratos insólitas cláusulas su pelea con Scarlett Johansson en el rodaje de “Iron Man 2” fue de la más sonado. Se ganó la mala fama en el estudio porque “no era agradable con nadie y además hacía que la gente se sintiera incómoda”. Las malas lenguas dijeron entonces que Paltrow no soportaba no ser la protagonista femenina del rodaje. Un anónimo que trabajó en el set dijo que la actriz, en un ataque de celos, se rehusó a hablar con su compañera. Johansson zanjó la polémica negando los problemas argumentando que nunca habían tenido una relación muy estrecha. Paltrow declaró después que adoraba a Scarlett. Fuera verdad o no, la actriz no participó de la promoción de la película.