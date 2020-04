Tras denuncias contra Fabol, Paniagua dice que no lo sacarán de la negociación salarial

«No nos van a sacar de ninguna negociación», advirtió el secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) sobre la intención los dirigentes de los 14 clubes de negociar directamente con los jugadores la reducción de los salarios de marzo, abril y mayo.

Paniagua volvió a reiterar que está extrañado por los reclamos que aparecen de algunos jugadores que durante años no tuvieron ninguna observación de los montos que se vieron beneficiados, concretamente los casos de Enrique Parada y Pablo Vázquez.

«Aparecen los reclamos cuando la Federación ha iniciado una campaña de desprestigio para negociar directamente con los jugadores. No somos perfectos, pero El que quiera aclaración de los más de 1000 pagos que hemos hecho que vengan por la agremiación», sostuvo.

El abogado volvió a lanzar sus dardos en contra de «mercenarios» disfrazados de abogados y periodistas. «No vamos a seguirle el juego a estos mercenarios, no nos van a sacar de ninguna negociación», alertó.

Acerca de las negociaciones que se encuentran paralizadas con la dirigencia nacional, reiteró que están primero a la espera de que los clubes cumplan con el pago del sueldo de febrero para poder reiniciar las conversaciones.

«No tendría sentido hablar de abril y mayo si no pagan febrero, mes en el que no había pandemia, no hay que esperar que llegue la plata de FIFA o Conmebol para pagar febrero. Entre todos debemos salvar a nuestro fútbol, pero no a través de imposiciones», cerró Paniagua.

Fuente: paginasiete.bo